Mariarosa Ferrario nominata direttrice del dipartimento “Disturbo autistico nel ciclo della vita” a Gallarate

Una storia professionale aziendale, la sua, che comincia nel 1992, quando ancora la denominazione conosciuta era USSL, poi diventata Azienda Ospedaliera di Gallarate e, prima dell’attuale ruolo dirigenziale, la dottoressa Ferrario è stata responsabile dell’Unità Semplice Dipartimentale di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza a Gallarate, con ambito di pertinenza anche per quanto riguarda i comuni di Somma Lombardo e Sesto Calende.

Dalle spiccate doti organizzative, gestionali e di coordinamento, nel corso degli anni la dottoressa Ferrario ha lavorato con passione e dedizione anche nel programmare progetti territoriali in collaborazione con enti locali e agenzie del territorio, spendendosi per promuovere l’inclusione dei soggetti disabili nella scuola, attraverso il lavoro di rete con il CTI (Centro Territoriale Inclusione), il CTS (Centro Territoriale Scolastico) e l’UTS (Ufficio Scolastico Territoriale), nella provincia di Varese.

Membro del collegio di accertamento handicap per l’integrazione scolastica, la dottoressa Ferrario è anche componente della commissione invalidi di ASST Valle Olona, oltre che del GAT di Regione Lombardia sull’autismo ed è stata componente del Coordinamento Regionale dei Responsabili NPIA.

Le sue competenze nell’ambito dello spettro autistico sono pluriennali e spaziano dai minori ai soggetti in età adulta.

Ha attivato, in collaborazione con il servizio di odontoiatria del P.O. di Gallarate, un percorso facilitato alle cure per soggetti autistici attraverso un ambulatorio dedicato (Dal dentista con la CAA – tramite utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa), ha implementato un sistema di lavoro sinergico con i PLS per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro dell’autismo e ha collaborato con l’Unità di Psichiatria Aziendale per la costituzione di un’equipe autismo dedicata agli adulti e per un’equipe di transizione, così come previsto dal POA regionale.

“Ho ricevuto con piacere questo incarico che mi dà la possibilità di portare avanti alcune iniziative avviate con le progettualità sull’autismo che ho coordinato in questi anni. È un’unità innovativa che pone delle sfide per la complessità che comporta la presa in carico delle persone con Disturbi dello spettro autistico. La mia aspettativa è di porre le basi per servizi anche nuovi per la nostra azienda che possano permanere e svilupparsi nel tempo. La naturale connotazione di unità operativa trasversale pone le premesse per la costruzione di una rete di supporto al bisogno delle famiglie e dei pazienti sia intraaziendale che extraaziendale in sinergia con le realtà del territorio”, afferma la dottoressa Mariarosa Ferrario.

“Esprimo soddisfazione per l’incarico dato alla dottoressa Mariarosa Ferrario che, da sempre, si distingue per la sua professionalità e attenzione particolare nell’ambito dello spettro autistico. La nuova struttura, che dirigerà la dottoressa Ferrario, è stata prevista nel Piano Organizzativo Aziendale Strategico per dare ancora più forza al percorso di presa in carico, in ogni fascia di età, di questa situazione patologica di grande impatto territoriale.”, conclude il Dottor Marino Dell’Acqua, Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona.