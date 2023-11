Mastini a Feltre per ripartire. Ma Czarnecki ha la difesa “contata”

Il KO interno rimediato mercoledì sera dai Mastini (3-4 agli shootout con l’Appiano) ha fermato la striscia positiva dei gialloneri nei finali oltre il 60′: il Varese aveva vinto per quattro volte (tre consecutive) tra supplementari e rigori prima di cedere contro i Pirati altoatesini che ne hanno approfittato per affiancare Vanetti e compagni al terzo posto.

Galleria fotografica Mastini Varese – Appiano Pirates 3-4 (SO) 4 di 23

Nulla di irreparabile ovviamente, anche perché il Varese è arrivato in questo periodo di partite fitte in una situazione particolare. La rescissione del contratto di Gibbons (ha firmato per gli Icefighters Lipsia) ha lasciato la squadra senza uno straniero (c’è Pietroniro ovviamente, ma l’assetto non è quello pensato all’inizio) mentre l’assenza forzata di Czarnecki ha per forza di cose complicato la preparazione delle partite con Matteo Malfatti costretti agli straordinari. Con queste premesse i gialloneri hanno messo a segno risultati comunque importanti ma è chiaro che ora la squadra deve ripartire per non perdere troppo terreno dalla vetta della IHL. (foto in alto: Vanetti)

A partire dalla sfida di sabato 4 (19,30) sulla pista di Feltre, la neopromossa del campionato che però ha ambizioni per restare stabilmente nella prima metà della classifica: i bellunesi sono sesti in classifica con 14 punti in 9 gare (perfetto equilibrio tra gol fatti e subiti: 28-28), si trovano a quattro lunghezze dai Mastini e proveranno a ridurre la distanza sfruttando il turno interno.

Al Palaghiaccio Drio De Rive il fattore campo è da considerare: i veneti contendono proprio ai Mastini il primato del pubblico più numeroso con oltre 800 tifosi di media pronti a sostenere la squadra di coach Fontana. Non mancherà comunque il gruppo di fans gialloneri coordinati dal club Mastini Forever. E poi il Feltre ha sfruttato la possibilità di schierare i giocatori ucraini equiparati agli italiani (scelta federale) e si presenta in pratica con cinque stranieri.

I Mastini devono fronteggiare anche l’assenza certa di Max Cordiano e di Michele Vignoli con quest’ultimo che ha riportato la sublussazione della spalla destra. Il 23enne ex Merano dovrà stare fermo almeno una settimana e quindi salterà almeno un paio di partite. Le rotazioni di Czarnecki saranno quindi corte in difesa dove è atteso un rinforzo dall’Aosta (probabilmente Gesumaria) per completare il reparto rimasto con cinque effettivi (Näslund, Schina, Bertin, E. Mazzacane e Fanelli). In attacco, perso Allevato (crociato) non è certa la presenza di Raimondi.

Al “De Rive” arbitreranno Soraperra e Zatta coadiuvati da Scalzeri e Strazzabosco) in quello che è l’ultimo turno del girone di andata della regular season. In calendario ci sono solo quattro partite (riposa il Caldaro capolista) perché il match tra Fiemme e Valpe si è disputata il 6 ottobre scorso.