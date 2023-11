Mastini, incrocio d’alta quota: in via Albani arriva l’Alleghe

Prende il via il girone di ritorno della stagione regolare del campionato IHL: tra sabato 11 e domenica 12 novembre sono in programma le prime cinque partite della “fase discendente” con i Mastini Varese che ripartono ospitando (sabato, 18,30) l’Alleghe.

Un impegno tutt’altro che semplice: dopo anni difficili infatti, le Civette hanno allestito una formazione che punta senza mezzi termini al Master Round (quindi alla prima metà della classifica) e hanno dimostrato il proprio livello sino a qui, ottenendo il quarto posto con 17 punti, a due sole lunghezze dai gialloneri.

All’andata, in quel che fu l’esordio stagionale in IHL, la squadra di Czarnecki la spuntò in extremis con una rete di Schina nel cuore del tempo supplementare. Un precedente da un lato incoraggiante (si tratta per l’appunto di un successo esterno), dall’altro che deve tenere sulla corda i ragazzi in giallonero: tra l’altro si ritorna al PalAlbani la cui pista è stata violata – seppure ai rigori – nel precedente incontro con l’Appiano.

Czarnecki ha un assente per reparto (gli infortunati Marinelli, Vignoli e Allevato che starà fuori per la stagione) ma avrà comunque linee al completo anche perché in difesa rientra Max Cordiano che aveva saltato la trasferta di Feltre. Tra gli ospiti sono tanti i nomi di spicco a partire da Nikolai Zherdev, l’esperto ucraino (39 anni) che vanta un passato anche in NHL con le maglie di Blue Jackets, Rangers e Flyers per un totale di 436 apparizioni e 264 punti tra regular season e playoff in sei stagioni.

Zherdev guida una squadra che ha tanti nomi di livello, dai fratelli Vinatzer (Gabriel e Andreas in attacco, Simon in difesa) al finnico Mäkelä ai vari Ganz, Soppelsa e De Val. In porta l’affidabile Gianni Scola. L’Alleghe tra l’altro è molto pericoloso in powerplay, uno dei fondamentali in cui i Mastini possono e devono migliorare ancora. La partita sarà diretta dai signori Bassani e Lega (linesmen Brenna e Petrov) e aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul liveblog di VareseNews, #direttavn, dedicato soprattutto alla partita di pallacanestro (QUI).