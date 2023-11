Mastini, stavolta i rigori sono amari. L’Appiano espugna il PalAlbani

Dopo aver ottenuto tre vittorie consecutive tra supplementari e rigori, questa volta il prolungamento è fatale ai Mastini. Sul ghiaccio del PalAlbani i gialloneri cedono 3-4 all’Appiano dopo gli shootout al termine di una gara difficile e non troppo brillante ma anche molto equilibrata nel punteggio. Due volte avanti gli ospiti, una volta in testa il Varese ma i vantaggi sono durati pochissimo, con le due rivali determinate a strappare il successo. Overtime e rigori sono quindi stati il naturale compimento del match, e spiace che proprio nel supplementare si sia visto il miglior Varese che però non è riuscito a concretizzare. E nella lotteria finale le reti di Mäkinen (MVP di serata) e Graf hanno ribaltato quella di Piroso e consegnato due punti ai Pirates, lasciandone uno solo ai padroni di casa.

Il Varese teneva a fare bene per onorare il ritorno sul pancone di Niklas Czarnecki (salutato anche da uno striscione in Curva Nord in avvio) e omaggiare Sebastian Allevato, fermato da un grave infortunio al crociato. I gialloneri però hanno faticato più del solito, con tanti errori di impostazione, di controllo e qualche volta anche sottoporta. Nel terzo centrale, soprattutto, l’Appiano ha messo alle corde il Varese per diversi minuti anche se poi i ragazzi di Czarnecki sono usciti in piedi da alcuni momenti duri.

Va anche sottolineato che i Mastini hanno dovuto fare i conti con una difesa ai minimi: Vignoli è uscito a metà gara con un braccio al collo (spalla lussata) e anche Erik Mazzacane (poi rientrato) ha perso diversi minuti per un colpo alla testa. Situazioni che alla lunga possono avere inciso.

Il punticino consente comunque a Vanetti e compagni di muovere la classifica e di restare al terzo posto insieme proprio all’Appiano grazie anche allo scivolone dell’Alleghe contro il Bressanone. Ma sabato, contro il Feltre in trasferta, servirà una partita migliore per non perdere altro terreno.

LA PARTITA

I – I primi 5′ di partita sono un assedio quasi senza sosta del Varese alla gabbia di Reinalter. Il “quasi” però è importante, perché dopo il gol sfiorato dai Mastini in un paio di occasioni arriva quello, inatteso, dei Pirati che alla prima occasione colpiscono in mischia sull’asse finlandese Mäkinen (assist) Räisänen (gol). La risposta giallonera è feroce: il disco sibila più volte dalle parti di Reinalter fino a quando Erik Mazzacane serve Piroso che prima coglie il palo e poi ribadisce in gol.

I Mastini però giocano meglio in parità numerica: nei due powerplay non arrivano particolari occasioni, poi Reinalter compie un miracolo al 14′ su deviazione sottoporta di Pietroniro. Prima della sirena brivido per Perla che manda sul palo un diagonale di Tombolato.

II – L’avvio di secondo drittel si gioca a una porta sola, ed è quella di Perla. Un Varese impreciso a più riprese consente agli ospiti di prendere coraggio. Prima ci prova Critelli con un gran numero, poi Perla è pronto su una bordata dalla media, infine Max Cordiano fornisce un assist involontario a Räisänen che non sfrutta. Una carica di Näslund lascia i gialloneri in inferiorità: 2′ durissimi ma chiusi senza danni. Ma è sul secondo penalty killing (2′ a M. Borghi piuttosto fiscali) che Perla capitola per mano di Graf: 1-2. Ancora una volta però il Varese la raddrizza subito: Mazzacane viene fermato dal portiere, raccoglie Pietroniro (che stava per cambiare linea) e scarica una bordata clamorosa per il 2-2.

III – Una parata di faccia di Perla apre la terza frazione in cui i Mastini hanno una superiorità piuttosto malgiocata che però allo scadere regala il vantaggio. Botta notevole di Näslund e 3-2 giallonero. Disco al centro e rigore per l’Appiano: Mäkinen fa secco Perla (3-3). Dopo qualche minuto senza acuti ci prova ancora Pietroniro ma il portiere blocca con la pinza. Davanti alla gabbia di Perla invece si sviluppa sempre un traffico che fa correre brividi ai tifosi. Al 54′ il Varese recupera un disco in attacco ma il tiro di Schina è fermato da Reinalter, poi è ancora un missile di Näslund a impegnare il goalie ospite. A 30” dalla sirena disco perso da Max Cordiano e rischio enorme sventato da Schina: overtime.

OT/SO – I Mastini interpretano alla grande il supplementare giocato 3 contro 3. Una discesa di Pietroniro si spegne nello slot e produce solo un ingaggio, quella di Schina è murata, quella di Vanetti sfuma, quella di Piroso si chiude sul portiere. Anttila si rifugia nel timeout a 42” dalla fine e la partita si prolunga ai rigori. Borghi è sfortunato, Piroso illude ma Mäkinen e Graf battono Perla sullo stesso lato e i Pirati fanno festa.

MASTINI VARESE – APPIANO ANET 3-4 SO

(1-1; 1-1; 1-1; 0-1) MARCATORI: 2.30 Räisänen (A – Mäkinen), 5.08 Piroso (V – Vanetti, E. Mazzacane); 33.57 Graf (A – Räisänen), 35.44 Pietroniro (V – T. Cordiano); 44.14 Näslund (V – M. Cordiano, Tilaro). 44.58 Mäkinen (A – rigore).

RIGORI: M. Borghi X; Räisänen X; Piroso GOL; Mäkinen GOL; Pietroniro X; Graf GOL; Tilaro X; Amici X; Raimondi X. VARESE: Perla (Mordenti); Schina, Näslund, Bertin, Vignoli Sanin; E. Mazzacane, M. Cordiano, Fanelli; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Pietroniro, M. Mazzacane, Raimondi, Tilaro, T. Cordiano, Perino, Crivellari, P. Borghi. All. Czarnecki.

ARBITRI: Lottaroli e Volcan (Brenna e Brondi).

NOTE. Penalità: V 6′, A 6′. Superiorità: V 0-3, A 1-3. Spettatori: 756.

IHL (10a giornata – 1 novembre)

RISULTATI: Pergine – Caldaro 2-3; Como – Valdifiemme 7-1; Alleghe – Bressanone 2-3; VARESE – Appiano 3-4 SO; Valpellice – Feltre 1-2. Riposa: Dobbiaco.

CLASSIFICA: Caldaro 27; Pergine* 21; Appiano*, VARESE* 18; Alleghe* 16; Feltre* 14; Bressanone*, Valdifiemme 12; Valpellice 7; Como* 6; Dobbiaco* 1.

* una partita in meno.