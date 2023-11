Materazi Future Club, il trio post punk live ai Magazzini di Varese

Dopo più di un anno di tour che ha toccato tutti i più importanti Club e Festival d’Italia, il trio arriva a Varese. Appuntamento venerdì 3 novembre in Via De Cristoforis, 5

Un appuntamento speciale ai Magazzini by TuMiTurbi. Stasera, venerdì 3 novenbre, al locale varesino l’appuntamento è con Materazi Future Club “una squadra post punk che distorce le chitarre, balla e fa ballare”, come raccontano sui loro social. Dopo più di un anno di tour che ha toccato tutti i più importanti Club e Festival d’Italia, eccoli finalmente atterrare in terra varesina, per raccontare il loro mondo. La formazione è composta da Edoardo, Riccardo e Marco.

MATERAZZI FUTURE CLUB

Materazi Future Club è il progetto che nasce nel 2020 da tre coinquilini che hanno deciso di unire musica disco-punk con le interviste più famose del mondo del calcio, focalizzandosi sulla poesia e il romanticismo ingenuo di quest’ultime. Il progetto prende vita ufficialmente con la pubblicazione di De Rossi da parte di Woodworm Label, incuriosendo alcune tra le più importanti testate di musica, calcio e moda. Nel febbraio 2020 in occasione del MiAmi TVB la band sale per la prima volta sul palco riuscendo a far ballare un Circolo Ohibò di Milano sold-out per l’occasione.

Prima un brano, poi l’altro e il sogno ha preso forma, permettendo che ognuno dei componenti (Edoardo, Riccardo e Marco) mettesse in gioco ciò che sa fare meglio: chi scrive, chi suona, chi balla, chi produce, chi semplicemente si ricorda il gol da centrocampo di Mascara. Seguono due anni di stop e la band decide di tornare sul palco solo quando il pubblico avesse avuto la libertà di saltare e questo succede nel 2022 con, tra gli altri, i live al Circolo Magnolia di Milano e al Farm Festival di Bari. Nel 2022 la band ha toccato anche le città di Roma, Grosseto, Torino e Piacenza. Cassano e Gattuso nel 2021 sono state inserite da Spotify nella playlist “Notti Magiche” redatta in occasione degli Europei di calcio 2021.

Il giorno dopo, sabato 4 novembre, appuntamento con il Karaoke Party con Gorillas AFT. Aftershow Miken e Tuna Dj set.

Il programma della serata

Inizio dell’evento ore 22:00

Le porte saranno aperte dalle 21:30

A concludere la serata sarà presente DjSet TBA.

Il costo dell’ingresso è di 9 €.

Via C. de Cristoforis, 5, 21100 Varese.