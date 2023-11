Maxi scontro sulla provinciale tra Cazzago e Biandronno: 4 i mezzi coinvolti, 35enne estratta dalle lamiere

Un incidente stradale si è verificato ieri alle ore 16 sulla strada provinciale 36, nel tratto tra i comuni di Biandronno e Cazzago Brabbia, coinvolgendo tre autovetture e un veicolo pesante. Una donna di 35 anni è rimasta ferita, rimanendo intrappolata nell’abitacolo della sua auto.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini, ma le informazioni iniziali rivelano un impatto violento, che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Ispra. La squadra, arrivata sul posto con un’autopompa, ha dovuto utilizzare attrezzi speciali come cesoie e divaricatori per liberare la donna dalla carcassa contorta del suo veicolo.

La donna estratta dalle lamiere è stata prontamente presa in cura dai sanitari e trasportata in ospedale in codice giallo, una classificazione che indica una condizione di media gravità. Nonostante la gravità dell’incidente, la tempestiva risposta dei soccorritori ha evitato conseguenze peggiori.