Memorie di un discografico: Adelfo Forni presenta a Golasecca “The dowser”

Adolfo Maurizio Forni presenta venerdì a Golasecca il suo libro “The Dowser”: discografico per CGD e Ariston negli anni Ottanta, Forni riavvolge il nastro di quella decade.

Nella conversazione con Sissy Alparone riemergono così racconti, aneddoti, vinili, viaggi, con artisti come Umberto Tozzi e Loredana Bertè, i Pooh e i Matia Bazar, cantautori come Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia, ma anche giganti internazionali come Freddy Mercury (nella foto, a Tokyo, 1986).

L’evento organizzato da Paroleperterra viene proposto alla sala polifunzionale – in piazza – alle 21.

“Qualcuno dice che le poesie sono difficili, mentre le canzoni sono facili. Forse anche per questo motivo Francesco, che si sentiva poeta (ma, impegnato nel lavoro, aveva poco tempo per scrivere), era entrato nel mondo della musica. Questo libro parla proprio di lui (avete già incontrato il personaggio nel romanzo “La taverna di Yannis”), e degli anni da discografico, attingendo ai suoi diari. E’ ambientato nei favolosi (o meno, a seconda dei punti di vista) anni Settanta e Ottanta, quando la spasmodica voglia di vivere, connaturata con l’età del protagonista e l’epoca, creava picchi di emozioni, di creatività e di iniziativa. Intendiamoci, quando “si svolta”, non è che si arrivi automaticamente al successo: tante volte si tratta di tenere in mano un fuscello di legno e avvertirne le vibrazioni, proprio come un rabdomante. Ci si imbatte in personaggi famosi e affascinanti (quasi tutti), in avvenimenti straordinari, in vorticosi viaggi nel tempo, spostamenti in paesi e culture differenti, all’epoca agli antipodi delle abitudini europee, in una impegnativa dedizione al lavoro di giorni mesi anni, mentre la storia scandisce i propri tempi con importanti fatti di cronaca. E la famiglia aspetta il ritorno del suo eroe. Buon viaggio!”