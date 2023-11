Mercatino di Natale al monastero di santa Maria Assunta di Cairate tra solidarietà e tradizione

Il fascino del Natale si avvicina con l’arrivo del mercatino nel giardino del monastero di Santa Maria Assunta a Cairate. Questo evento, in programma per domenica 26 novembre dalle 10 alle 17, promette una giornata di autentica atmosfera natalizia, celebrando l’artigianato locale e la solidarietà in un contesto incantevole.

Situato in via Monastero, 10, il monastero aprirà le sue porte per accogliere visitatori e residenti desiderosi di immergersi nella magia del periodo natalizio. L’iniziativa non si limita alla semplice esposizione di prodotti artigianali e locali ma offre molto di più.

Una delle attrazioni principali sarà il mercatino, che ospiterà artigiani e produttori locali, offrendo una vasta gamma di regali unici, decorazioni natalizie e delizie culinarie. Ci sarà la possibilità di esplorare bancarelle ricche di creazioni artigianali originali, ideali per iniziare a cercare regali speciali per amici e familiari.

Per arricchire l’esperienza dei visitatori, saranno disponibili visite guidate al Monastero alle ore 11:00 e alle ore 15:00, curate dalla Pro Loco Cairate. Un’opportunità unica per scoprire la storia e il patrimonio di questo luogo affascinante.

Ma il Mercatino di Natale è un evento pensato per tutta la famiglia. I più piccoli potranno divertirsi con giochi, letture e animazioni a tema natalizio, organizzati con amore e cura dal gruppo Scout Lago di Varese 7. L’appuntamento per questa speciale attività è alle ore 15:00 nel giardino del Monastero.

Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, saranno disponibili bevande calde come cioccolata, tè e vin brulé, perfette per scaldarsi mentre si passeggia tra le bancarelle.

Questa iniziativa, oltre a portare gioia e tradizione natalizia, ha uno scopo solidale importante. I proventi dell’evento andranno a sostenere la ristrutturazione del reparto di Medicina presso l’Ospedale di Yirol, nel Sud Sudan. Un gesto di generosità che rende il Natale ancora più speciale, contribuendo a migliorare le condizioni di vita di chi è in situazioni di maggiore necessità.

Per partecipare alla visita guidata al monastero o per ulteriori informazioni, è possibile contattare gruppo.varese@cuamm.org entro giovedì 23 novembre 2023. L’offerta è libera, e la durata della visita è di circa 60 minuti.