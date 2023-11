Mercato libero dell’energia: come confrontare le offerte in base al prezzo kWh

Superano le stime degli esperti i rincari delle tariffe energetiche dell’ultimo trimestre dell’anno, +18,6% nel mercato tutelato e prezzo 0,15791 €/kWh, con una maggiore spesa prevista per la famiglia tipo (consumi medi di 2.700 kWh all’anno e potenza impegnata 3 kW) di 889,60 euro.

Circa 9 milioni di consumatori in regime di maggior tutela si trovano a sostenere l’ennesimo aumento del prezzo della luce, mentre è ancora rimandata la discussione sul decreto legge che dovrebbe confermare il termine della tutela e il passaggio definitivo al libero mercato.

Cessazione del servizio di maggior tutela: cosa è meglio fare

Se non si è mai cambiato fornitore luce, con molta probabilità ci si trova ancora nel servizio di maggior tutela dell’energia.

Con la fine della maggior tutela e il libero mercato come unica possibilità per i consumatori, il cambiamento più importante riguarderà il prezzo delle tariffe, non più regolato da Arera e imposto ogni tre mesi, ma oggetto di contrattazione tra i consumatori e una moltitudine di operatori.

A fare la differenza tra le tariffe dei due mercati sarà il prezzo kWh della materia prima energia, ed è questo valore che va controllato quando si cerca una tariffa del libero mercato. Aiutandosi con un comparatore come Segugio.it, si potrà trovare questa informazione ben chiara nella presentazione dell’offerta.

Il prezzo kWh offerto dai liberi operatori può essere più basso di quello fissato da Arera, perché scontato per un periodo o soggetto a promozioni particolari che ne abbattono il prezzo.

Maggior tutela e libero mercato: i due regimi a confronto

Il principio alla base delle due tipologie di tariffe energetiche è il funzionamento del mercato. Nel servizio di maggior tutela si ha una maggiore stabilità contro la volatilità dei prezzi, garantita da Arera; con la libera concorrenza si è invece maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato, ma allo stesso tempo si potrà beneficiare dei ribassi nei momenti di calo dei valori.

Solo nel libero mercato si potrà avere accesso a sconti e promozioni, servizi aggiuntivi, regali e ogni altro benefit che possa indurre il consumatore a scegliere una tariffa tra tante in regime di concorrenza. E, cosa fondamentale, solo nel libero mercato si potrà scegliere una tariffa a prezzo bloccato, con un costo fisso ogni mese.

Cosa succede al termine della maggior tutela

Dopo la rimozione della tutela di prezzo, allo stato attuale prevista per il 1° aprile 2024, il mancato passaggio a una tariffa del libero mercato non prevede alcuna sanzione. Al contrario, i clienti domestici che per quella data non avranno un fornitore luce del mercato libero, saranno accompagnati al nuovo regime attraverso il Servizio a Tutele Graduali, sempre regolato da Arera.

Questo metodo prevede l’assegnazione con il metodo delle aste a un fornitore selezionato per un periodo di transizione fino a 3 anni, un tempo congruo per consentire agli utenti di passare consapevolmente al nuovo regime. L’assegnazione avverrà per aree territoriali, quella di Varese sarà servita ad esempio da Sorgenia S.p.A.

Nel Servizio a Tutele Graduali le tariffe saranno fissate in base al PUN (Prezzo unico nazionale dell’energia sul mercato all’ingrosso), mentre le condizioni contrattuali sono equiparabili a quelle delle offerte placet.

Fanno eccezione a questo metodo di transizione al libero mercato le categorie vulnerabili:

over 75;

soggetti in condizioni economicamente svantaggiate;

percettori di bonus sociale;

disabili ai sensi dell’art. 3 legge 104/92;

soggetti in condizioni di salute che richiedono l’utilizzo di apparecchiature medicali alimentate a energia,

soggetti che si trovano in zone soggette a calamità, terremotate o non connesse con la rete elettrica.

Queste categorie definite sensibili potranno rimanere nel servizio di maggior tutela.