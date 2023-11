Metropolitana rossa ferma tra Loreto e Cairoli per il danneggiamento di un pilone

Giornata difficile per i passeggeri della metropolitana di Milano. Durante alcuni lavori notturni, attorno alle 4 di oggi, martedì 28 novembre, è stato pesantemente danneggiato un pilone di separazione delle linee in prossimità della stazione di Palestro lunga la linea rossa M1. Circolazione bloccata lungo la linea 1 tra Cairoli e Sesto Marelli per permettere gli interventi di messa in sicurezza. I collegamenti sono stati comunque assicurati da bus sostitutivi.

È stata la stessa società ATM a darne comunicazione sul suo sito:

M1 è interrotta tra Loreto e Cairoli. I treni fanno servizio su due tratte:

::: Sesto-Loreto. A Pasteur e Loreto i treni fermano sullo stesso binario. A Loreto si può cambiare con M2. A Loreto i bus per il centro fermano in via Stradivari.

::: Cairoli-Rho e Cairoli-Bisceglie. I treni terminano a Cairoli e tornano indietro verso Rho e Bisceglie. Per prendere i bus verso il centro scendete a Cadorna, non a Cairoli e andate in via Carducci.

I bus servono la tratta Cadorna-Loreto. Fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1. A Duomo fermano in via Mazzini, a Cordusio in via Orefici e a San Babila in via Visconti di Modrone.

A Duomo non si cambia con M3. A San Babila non si cambia con M4. Per spostarvi tra Cadorna e Loreto, usate M2. In alternativa a Porta Venezia, considerate altre stazioni ferroviarie per cambiare con le linee S (per esempio Dateo, Garibaldi o Repubblica). Mappa della rete metro.