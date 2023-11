Mirko Partenope vince la 30esima Maratonina di Busto Arsizio. In 1500 al nastro di partenza

Sono stati quasi 1000 gli atleti arrivati al traguardo della trentesima edizione della Maratonina Città di Busto Arsizio che si è svolta nella mattinata di oggi, domenica 12 novembre, organizzata dall’Atletica San Marco che quest’anno ha festeggiato nel migliore dei modi i suoi 50 anni di storia.

Galleria fotografica Maratonina di Busto Arsizio 4 di 20

Al termine dei 21.097 km di gara il primo a tagliare il traguardo è stato Mirko Partenope in 1h09’30”, l’atleta della Running Saronno l’ha spuntata al termine di una gara equilibratissima che ha visto Federico Pisani chiudere secondo in 1h09’33” e Mattia Grifa terzo in 1h09’39”. Netto invece l’esito della gara femminile con Claudia Gelsomino che ha vinto in 1h20’34” davanti a Debora Spalenza (1h21’56”) e Mara Galvani (1h25’58”). A Busto Arsizio anche una prova non-competitiva di circa 10km, che a sua volta ha coinvolto oltre 500 sportivi e una 1000 metri per l’inclusività con atleti disabili e i ragazzi della Pro Patria Arc che hanno aperto la manifestazione.

Per l’Ateltica San Marco e per la Città di Busto Arsizio è un ennesimo successo organizzativo e di partecipazione. Centinaia i volontari che hanno assicurato il corretto svolgimento della manifestazione, numerosi gli agenti della Polizia Locale e i lavoratori di Agesp che hanno coadiuvato la sicurezza della manifestazione che si è potuta svolgere senza incidenti.