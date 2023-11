Misterioso raid notturno in un palazzo di Gallarate: un gruppo di violenti “ha distrutto tutto come in Arancia meccanica”

Una vera e propria incursione notturna all’interno di un palazzo in ristrutturazione. Si delinea come un atto di vandalismo quello avvenuto nella notte a metà di via Carducci a Gallarate anche se la violenza e le modalità con le quali si è svolto lasciano molte perplessità sulla natura del raid.

Secondo le testimonianze i fatti sono avvenuti nel cuore della notte, tra l’una e l’una e trenta. Un gruppo di persone è entrato negli spazi del palazzo e con inusitata violenza ha letteralmente spaccato tutto quello che si è trovato davanti: «Hanno divelto tutti gli idranti, allagato appartamenti e la tromba dell’ascensore, scagliato gli estintori contro le finestre, preso a calci porte fino a distruggerle. Nel mio appartamento hanno scaricato un intero estintore contro la mia porta, il mio appartamento è stato invaso dalla polvere dell’estintore rendendo l’aria irrespirabile», racconta un testimone.

All’arrivo delle pattuglie della polizia di Gallarate i responsabili si erano già dileguati ma le indagini sono partite subito. «Sto pulendo per quanto posso dalle 2 di notte fino a stamattina, ma la pulizia proseguirà per giorni» racconta uno degli inquilini. «Alle 4 sono stato sentito dalla polizia come testimone diretto, avendo visto in faccia uno di questi personaggi all’opera, per giunta sono caduto sulle scale perché la polvere dell’estintore con l’acqua ha reso il pavimento molto scivoloso. I pompieri mi hanno accompagnato a casa e sono stato visitato dai medici del 118. Fortunatamente non ho niente di rotto, ma sono pieno di lividi».

L’azione sembrerebbe configurarsi come un episodio di vandalismo ma le modalità agitate e violente con le quali si è svolto lasciano ancora molte perplessità.

All’interno del condominio ci sono anche tracce di sangue qua e là, forse perché uno dei protagonisti del raid si è ferito con un vetro.