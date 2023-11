Mobilità sostenibile sulle rive del Tresa: a breve l’apertura del parcheggio multipiano

Viaggiare tra Italia e Svizzera con i trasporti pubblici è oggi ancora più semplice grazie a “Un, due, Tresa!”, un progetto finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia Svizzera 2014-2020 e che entra ora nelle sue fasi conclusive.

A breve, infatti, avrà luogo l’apertura del parcheggio multipiano situato in via Argine Dovrana a Lavena Ponte Tresa, a pochi minuti di cammino dalla Dogana Svizzera e dalla Stazione Ferroviaria FLP (Ferrovia Lugano – Ponte Tresa). Un “intervento” che si configura come uno dei più centrali del progetto transfrontaliero, il cui scopo è quello di favorire nuove forme di mobilità sostenibile tra Italia e Svizzera.

Oltre 120 nuovi posti di sosta verranno messi a disposizione di tutte le persone che, ogni giorno, attraversano il confine in automobile per motivi di lavoro, di studio, ma non solo: il nuovo parcheggio, unito ad una riorganizzazione della viabilità interna del comune, porterà notevoli vantaggi per gli abitanti del luogo, per i numerosi clienti delle realtà commerciali del centro cittadino che vogliono dedicare qualche ora allo shopping e per i turisti che amano frequentare le sponde del lago.

Il problema del traffico che quotidianamente interessa gli abitati di Lavena Ponte Tresa, sul versante italiano, e di Tresa sul versante elvetico, è da tempo oggetto di grande attenzione da parte delle Istituzioni dei due territori le quali hanno avviato una stretta collaborazione al fine di mitigarne l’impatto attraverso azioni congiunte.

Perché, infatti, si generi quel cambiamento nelle abitudini delle persone che le conduca a preferire l’utilizzo dei trasporti pubblici, è necessario che i servizi offerti da questi ultimi siano di facile accesso, comodi e vantaggiosi. Per questo, il nuovo parcheggio di via Argine Dovrana, oltre ad essere facilmente raggiungibile e posizionato in una zona strategica per chi desidera utilizzare la linea ferroviaria FLP, sarà completamente gratuito.

Questa nuova possibilità di parcheggio a lunga sosta andrà a incrementare l’offerta “Park&Ride” già attiva, che prevede una tariffa particolarmente conveniente per chi sceglie di sostare in piazza Mercato per poi raggiungere la stazione ferroviaria FLP di Tresa.