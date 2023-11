MotoGP: Martin cade, Bagnaia è di nuovo campione del mondo

Bis iridato per Francesco Bagnaia. Il torinese, su Ducati, si è aggiudicato per la seconda volta il titolo Mondiale e la conferma della vittoria è arrivata proprio oggi da Valencia con la caduta e il ritiro di Jorge Martin al sesto giro del Gp nel corso dell’ultima gara della stagione.

Il pilota italiano che è al momento in testa alla classifica con un ampio vantaggio numerico, si conferma dunque campione del mondo per il secondo anno consecutivo dopo il risultato dello scorso anno. Per Bagnaia si tratta del terzo titolo, se si considera anche quello in Moto2 del 2018.

(Foto Francesco Bagnaia – profilo Facebook)