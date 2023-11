Mr. Henry festeggia 20 anni di musica: “Una canzone e una immagine al mese per un anno”

Una canzone al mese per dodici mesi. O meglio, un piccolo concept di musica, testi e immagini che verrà pubblicato ogni 20 del mese per un anno. Canzoni che alla fine verranno raccolte su una cassetta, accompagnate da un libretto fotografico, immagini, figurine, testi e un mini fumetto. «Mi piaceva l’idea di questo formato al quale sono affezionato e che mi permette di unire facilmente delle immagini», racconta.

Mr. Herny, alias Enrico Mangione, musicista di Varese, ha deciso di celebrare così i 20 anni dall’uscita del suo primo disco. Con un progetto fuori dagli schemi che si intitola “Preludes to Nowhere” e che vuole essere qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo. Musica sì, ma non solo. «L’idea è quella di allontanarsi dal concetto di album convenzionale, fondendo musica, poesia nonsense, arte visiva e comunicazione digitale per creare un’esperienza di fruizione multidimensionale», spiega.

Il progetto si può seguire sul blog https://preludestonowhere. blogspot.com/ dove al momento si trova il primo singolo “Lonesome Rise”, uscito il 20 novembre. «Inoltre, ogni settimana verrà pubblicata una vignette che alla fine comporrà un fumetto».

E continua: «Il concetto di “Nowhere”, centrale per questo progetto, è inteso non come uno spazio fisico, ma come un territorio interiore, un universo alternativo in cui si può abbandonare l’ossessiva ricerca di coerenza e significato e farsi guidare dall’incanto, dall’assurdo e dall’ignoto. L’album non è solo una raccolta di canzoni ma una narrazione più ampia in cui ogni traccia è un capitolo che guida l’ascoltatore attraverso varie interpretazioni del concetto “Nowhere”. Questo viaggio è ulteriormente arricchito dalle fotografie, le parole e le immagini associate ai singoli brani, ognuna racconta una storia complementare alla musica».

Mr. Henry ha debuttato con “Lazily go through” nel 2003. Ha pubblicato tre album e oltre al suo lavoro solista, ha contribuito a band come Downlouders, Menimals, Lucha Libre e in particolare Niton. Quest’ultimo lavoro, “Preludes to Nowhere”, rappresenta per lui un passo in una nuova direzione, un tentativo di superare i limiti del formato canzone e del concetto di album classici, intrecciando suono, parole e immagine per creare un’esperienza multisensoriale nell’era digitale.

Foto sopra di Andrea Raso, sotto la copertina del nuovo album