Muro Caldaro, bum bum Mastini: i dati del girone d’andata in IHL

Sabato 11 novembre prenderà il via il girone di ritorno della IHL 2022-23, con il Caldaro a fare da lepre e altre quattro squadre che hanno dimostrato di valere la parte alta della classifica e che sono pronte ad approfittare di eventuali scivoloni dei “Lucci”. Tra queste naturalmente ci sono i Mastini, terzi dopo la prima fase e considerati a ragione tra le squadre che possono arrivare sino in fondo alla stagione.

Ma, al di là dei punti in classifica, vale la pena guardare alle statistiche espresse dalla IHL per avere un quadro più completo della situazione dopo le prime undici partite.

CALDARO SARACINESCA

.

La Rothoblaas capolista è anche la formazione con la migliore difesa: solo 16 le reti subite dai bianco-rosso-neri che hanno in Alex Andergassen la solita certezza. Il portiere altoatesino è il migliore (escludiamo chi ha giocato pochissimo) goalie del torneo con una percentuale di parate del 94,1%. Il varesino Rocco Perla, uno dei primi protagonisti alla Acinque Ice Arena è comunque ben oltre il 90% (91,7): la difesa dei Mastini (22 gol al passivo) è terza dietro a Caldaro ed Alleghe. Il fanalino di coda Dobbiaco lo è anche in questa statistica: ben 47 le reti incassate dagli Orsi Polari.

VARESE-PERGINE, BRACCIA ALZATE

Se la prima in classifica è quasi impenetrabile in difesa, le due principali concorrenti sono leader dell’attacco. Nonostante un’impostazione più conservativa data da coach Czarenecki, i Mastini vantano il migliore attacco al pari del Pergine con 38 gol, uno in più di Alleghe e Caldaro. A differenza dell’anno scorso però non c’è una presenza dominante di gialloneri tra gli scorer: il più prolifico è Marcello Borghi con 7 reti e 15 punti totali. Moucka (Fiemme) e Christian Buono (Pergine) hanno all’attivo 9 gol, più di tutti. A livello di punti invece comandano lo stesso Moucka e il finlandese dell’Appiano Räisanen con 20. In casa giallonera sono 11 i punti di Vanetti (due soli gol però), 10 quelli di Piroso (6-4) e Näslund (4-6).

Andergassen, goalie del Caldaro

LUCCI E CIVETTE IMPLACABILI CON L’UOMO IN PIÙ

Guai a concedere la superiorità a Caldaro e Alleghe. Nella graduatoria del powerplay altoatesini e bellunesi sono implacabili e vanno a segno nel 30,6% e nel 29,6% dei casi. I Mastini che pure non brillano in questo assetto sono comunque quarti (20,9%) ma molto staccati anche dall’Appiano terzo (29,0%). Malissimo la Valpe a segno appena nel 10,3% dei casi.

I Lucci di Suikkanen legittimano il primato risultando anche i migliori nel penalty killing (ovvero la capacità di non subire gol quando si è in inferiorità numerica). Virtala e soci hanno subito appena due reti con l’uomo in meno: si “salvano” nel 95,6% dei casi. Varese quinto (80,4%) ma nessuno può insidiare il Caldaro (Fiemme secondo con l’85%).

BRESSANONE INFILZATO, FELTRE PIRATA

I gol in “shorthand” sono per forza di cose piuttosto rari: sono le reti realizzate dalle squadre in inferiorità numerica e di solito arrivano in contropiede. La formazione più brava in questo caso è il Feltre a segno in ben quattro occasioni con l’uomo in meno. Malissimo invece il Bressanone: i Falcons sono stati trafitti addirittura cinque volte in questa circostanza.

Il pubblico del PalAlbani

VARESE E FELTRE, TORCIDA A PALAZZO

La IHL sta ottenendo buoni risultati di pubblico con due squadre che trainano il movimento. Sono i campioni in carica del Varese e la neopromossa Feltreghiaccio, due lati della stessa medaglia: l’entusiasmo. La media presenze al “Drio Le Rive” è la più alta di un soffio rispetto all’Acinque Ice Arena: 829 spettatori contro 824. Molto frequentato anche il “Cotta Morandini” di Torre Pellice dove si sono registrati 523 tifosi di media. Tolto il Como (99) che ha numeri limitati dai problemi di Casate, l’impianto più vuoto è quello di Bressanone: appena 112 biglietti staccati a partita.