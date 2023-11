“Musica per stare bene”. Un concerto di beneficenza a Varese

Venerdì 1° dicembre, alle ore 21:00, la Basilica di San Vittore a Varese si prepara ad accogliere un evento straordinario: il concerto benefico “Musica per Stare Bene”. Organizzato dall’Associazione Amici della Fondazione Giacomo Ascoli ONLUS, questo evento di beneficenza mira a sostenere il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, così come il progetto “Il Faro” della Fondazione Giacomo Ascoli.

L’iniziativa, alla sua seconda edizione, vanta un cast di artisti di prim’ordine. L’Orchestra Cameristica di Varese, diretta dal maestro Fabio Bagatin, si esibirà accanto a solisti di fama internazionale: Roberto Ranfaldi, primo violino dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, e Sarah Tisba, talentuosa soprano varesina.

Il concerto si pone come uno strumento di sensibilizzazione e sostegno verso importanti progetti e servizi gestiti dalla Fondazione Giacomo Ascoli e dal Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana. Questa prima serata sarà dedicata a sostenere il lavoro straordinario della Croce Rossa, che svolge un ruolo fondamentale nella comunità.

Il dott. Angelo Michele Bianchi, Presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, evidenzia l’ampio spettro di servizi offerti dalla Croce Rossa, dalla gestione di emergenze all’assistenza sociale quotidiana. Dai pasti alla Mensa Solidale all’assistenza psicologica, il Comitato si impegna costantemente nel supporto e nell’inclusione delle persone più vulnerabili della città.

Il concerto, caratterizzato dalla presenza di solisti d’eccezione e dall’Orchestra Cameristica di Varese, non si limita a offrire un momento di bellezza musicale ma si propone di coinvolgere la comunità di Varese, sia gli amanti della musica che coloro sensibili alle problematiche sociali della città. L’ingresso è libero, ma si consiglia una donazione minima di €10.

Programma del Concerto:

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto in Sol maggiore per Violino e Orchestra K216

Ludwig Van Beethoven: Romanza in Fa Maggiore, Op. 50 per Violino e Orchestra – Solista: Roberto Ranfaldi

Franz Schubert: Salve Regina in La Maggiore, D. 676 per Soprano e Orchestra d’Archi – Solista: Sarah Tisba

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia N. 40 in Sol Minore, K. 550

Questo evento unisce la bellezza della musica classica all’impegno sociale, invitando tutti a partecipare per sostenere una causa nobile e rendere il mondo un luogo migliore per tutti.