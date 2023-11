Nando Dalla Chiesa a Ferno per presentare il suo libro sulla legalità come sentimento

Martedì 7 novembre, alle ore 21:15, la Cooperativa San Martino di via Mazzini 16, a Ferno, ospita il professor Nando Dalla Chiesa, in collaborazione con UBIK di Busto Arsizio. L’autore presenterà il suo libro ” La legalità è un sentimento. Manuale controcorrente di educazione civica “. Un’occasione per continuare ad affrontare il tema della legalità con ingresso, come sempre, libero e gratuito.