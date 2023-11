Napoli banco di prova per una Openjobmetis che vuole crescere

Pur con il braccio immobilizzato al collo, anche Matteo Librizzi è andato in palestra per salutare e sostenere i compagni della Openjobmetis che sabato sera (11 novembre, 20,30) disputeranno l’anticipo di campionato sul campo della Gevi Napoli. Un test importante per i biancorossi che nelle ultime uscite hanno mostrato un percorso di miglioramento (salvo il match con Gottingen, gustato dal fatale 6/38 al tiro pesante) ma che devono affrontare una delle sorprese del primo tratto di Serie A.

I campani, allenati dal croato-polacco Igor Milicic, sono partiti a razzo con quattro vittorie in sei partite tra le quali quella di 11 punti ai danni di Milano (era il secondo turno). Il tutto con un gioco spumeggiante e votato alla fase offensiva: quello di Napoli è il quarto attacco della Lega (86,8 punti di media) sostenuto anche da ottime percentuali sia da 2 sia da 3 punti.

A fare da propulsore ci sono esterni di talento ed esperienza come Jacob Pullen (già visto tra Biella, Virtus e Brindisi), l’ex NBA Tyler Ennis e l’altro americano Justin Jarowski mentre sotto canestro ci sono il bomber croato Tomislav Zubcic – miglior realizzatore della squadra – e l’esplosivo ex di turno Tariq Owens che viaggia a 11,3 punti e 8,7 rimbalzi di media. L’altro ex varesino, Giovanni De Nicolao, ha meno spazio sul parquet ma grandi responsabilità di spogliatoio visto che è stato nominato capitano.

Tariq biancorosso

Il duello tra Owens e Cauley-Stein è piuttosto atteso: l’attuale pivot della OJM rischia, se non “settato” al punto giusto, si soffrire l’atletismo di Tariq. Come il resto della squadra quindi anche Professor Trill dovrà essere stimolato al punto giusto, perché se Varese dovesse andare in sofferenza anche a rimbalzo (dove Napoli non eccelle) le cose si complicheranno parecchio. Vedremo poi se Tom Bialaszewski deciderà di ricorrere a qualche correttivo in difesa come avvenuto contro Sassari, magari non solo per il tipo di gioco offerto dagli avversari ma per qualche scelta differente pur senza snaturare il gioco della squadra.

«Le tre vittorie consecutive sono servite soprattutto per il morale ed è stato bello ottenerle davanti ai nostri tifosi» spiega Davide Moretti alla vigilia. Il play-guardia ha saltato per precauzione la gara con il Keravnos ma ci sarà al pari di Hanlan. Sull’aereo è salito anche Weilun Zhao per sostituire Librizzi. «Abbiamo visto che con il lavoro e cambiando un paio di cose, i risultati sono arrivati: dobbiamo continuare su questa strada. Napoli è una squadra già consolidata e credo sia proprio questa la sua forza più grande. In attacco gioca molto bene, fa girare la palla e ha una grande chimica: dovremo avere molta pazienza e fare le nostre cose». Il “Moro” fu compagno di college di Tariq Owens a Texas Tech in NCAA: «Ci sentiamo spesso e non vedo l’ora di giocarci contro».

DIRETTAVN

