Nasce il Fondo Angelo Rizzi per sostenere i ragazzi con la passione per la musica

Il contrabbasso di Angelo rimarrà a disposizione dei ragazzi che amano la musica. È la volontà dei famigliari di Angelo Rizzi, lo studente del liceo musicale Manzoni di Varese, scomparso prematuramente lo scorso 14 maggio.

“la perdita fisica non è la perdita di ciò che nei suoi teneri 17 anni ha vissuto con tutti noi e neanche la perdita di ciò che è riuscito a creare con il suo amore per la musica, infondendo amicizia, passione e allegria. E nostro profondo desiderio creare vita, dinamicita, operatività e lavoro attorno a tutto cio che ci ha lasciato”.

Così mamma Gabriella, papà Giorgio e la sorella Gaia hanno annunciato la costituzione del Fondo Angelo Rizzi sull’onda emotiva del concerto tenutosi lo scorso 22 ottobre.

Un’iniziativa alla memoria del giovanissimo musicista e della sua passione: « Il fondo nasce per promuovere e valorizzare la musica, soprattutto in ambito giovanile, in tutte le sue forme e linguaggi» si legge nella presentazione dell’iniziativa.

I primi progetti che il fondo intende realizzare sono:

Creare un polo fisico e virtuale dedicato ai giovani per facilitare le nuove generazioni nello studio, la creazione e la fruizione del a musica anche aprendo una scuola e un piccolo studio di registrazione;

per facilitare le nuove generazioni nello studio, la creazione e la fruizione del a musica anche aprendo una scuola e un piccolo studio di registrazione; Far nascere, in collaborazione con il Liceo musicale Manzoni di Varese (istituto che Angelo frequentava e in cui si stava formando), una borsa di studio/concorso dedicato ad allieve e allievi di tutti i Licei Musicali Statali italiani;

dedicato ad allieve e allievi di tutti i Licei Musicali Statali italiani; Organizzare eventi, sviluppare, produrre e divulgare progetti artistici legati sia alle composizioni di Angelo che a quelle di altri giovani artisti.

legati sia alle composizioni di Angelo che a quelle di altri giovani artisti. Cedere in comodato d’uso al Liceo Musicale di Varese il contrabbasso di Angelo quale aiuto a studenti che possano avere difficoltà nell’acquisto dello strumento

«Angelo sin da piccolo ha dimostrato curiosità e golosità per tutto ciò che si possa definire buono e bello, e da subito ha manifestato una forte passione per la musica. Ha inizialmente studiato batteria per poi appassionarsi al basso elettrico e alla scoperta di ogni tipo di strumento. Al momento della scelta della scuola superiore non ha avuto alcun dubbio nello scegliere il Liceo musicale, scegliendo come primo strumento il contrabbasso e trovando nel Professor Mauro Quattrociocchi una vera guida. Parallelamente allo studio classico del contrabbasso e del pianoforte come secondo, ha sviluppato il suo spiccato talento all’uso della tecnologia, dedicandosi alla musica elettronica; questo gli ha permesso, a soli sedici anni, di ottenere un contratto discografico con la Universal.

Ogni momento libero Angelo lo ha usato per comporre per sé e per i giovani che gli chiedevano aiuto, lo dimostrano i circa centocinquanta brani e spunti che ci ha lasciato».

COME DONARE?

Bonifico Bancario: su conto INTESA Sanpaolo Private Banking a favore della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus

Codice IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911

Causale: donazione per i fondo Angelo Rizzi per la musica e l’arte