Nastro rosso sulla divisa della Locale a Brebbia per dire “no“ alla violenza sulle le donne

Il Servizio di Polizia Locale di Brebbia ha scelto di scendere in campo con un gesto simbolico esponendo sui veicoli di servizio e sulle divise un nastro rosso. Un fiocco rosso sulla divisa per riempire le coscienze della consapevolezza che la violenza sulle donne è un problema culturale ed una responsabilità sociale, che riguarda tutti! Anche la Polizia Locale di Brebbia, oggi 25 novembre 2023, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ha voluto aderire all’iniziativa istituita dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite indossando sulla divisa di tutti gli appartenenti al Servizio un fiocco rosso simbolo che ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.