“Natale da favola” alla Galleria Boragno, l’esposizione per rendere più belle le feste

Dal 23 al 26 novembre in mostra tanti originali oggetti di design e idee regalo per le feste natalizie

Da giovedì 23 a domenica 26 novembre la Galleria Boragno ospiterà l’esposizione “Natale da favola” organizzata dal negozio Lineacontinua, al piano terra del cortile Boragno di via Milano 4: in mostra tanti originali oggetti di design e idee regalo per le feste natalizie.

L’esposizione proseguirà poi, da martedì 28 novembre, all’interno dei locali del negozio, con i seguenti orari: lunedì dalle 15.30 alle 19, dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.