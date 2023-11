“Natale sotto la stella 2023”, Sangiano tra mercatini, luminarie e un albero all’uncinetto

Diversi gli eventi proposti dalla Pro Loco di Sangiano in vista delle festività del Natale e dedicate a vivere l’atmosfera del periodo con momenti di condivisione.

Domenica 3 dicembre a Villa Fantoni l’iniziativa “Natale sotto la stella 2023”, dove si fonderanno tradizione e nuove idee, grazie alla collaborazione attiva di molte persone, oltre che dai soci Pro Loco e dell’associazione stessa. Fra mercatini di Natale, buon cibo (le specialità sono pizzoccheri e trippa), l’arrivo di Babbo Natale, letture a tema e buona compagnia, anche tre importantissimi appuntamenti per il paese.

Appena cala il buio, infatti, avverrà l’accensione delle luminarie in Via G. Besozzi e quella della Stella Cometa sul Picuz del Monte Sangiano che ci accompagneranno fino alla fine delle festività, installata anche grazie al lavoro del direttivo Pro Loco e degli Uomini di Buona Volontà.

Ma non finisce qui, perché quest’anno con il progetto “Per fare un albero ci vuole un filo”, che ha contribuito a creare un bellissimo gruppo di amiche per l’uncinetto (fra loro si chiamano le “pattinare”), composto da donne che arrivano anche da paesi limitrofi, alcune delle quali con storie forti, che in questo progetto hanno trovato un modo per tornare a dedicarsi a qualcosa di speciale e lasciare così il loro segno, si sta lavorando a un albero di Natale interamente fatto di mattonelle colorate, lavorate, per l’appunto, all’uncinetto, la cui struttura è stata realizzata dal direttivo Pro Loco e da un amico dell’Associazione.

Momenti di condivisione, quelli dedicati alla realizzazione, fortemente voluti dall’Associazione, in particolar modo dalla presidente Tatiana Uccello, che memore degli insegnamenti avuti ai tempi della sua infanzia, ha voluto ricreare l’atmosfera del lavorare insieme, del fai da te, del creare e donare alla comunità. L’albero verrà posizionato sotto il portico del Comune e inaugurato nella cornice della festa.

La Pro Loco tiene fortemente a ringraziare tutti coloro che collaborano alla realizzazione delle iniziative spendendo tempo a favore della comunità e, come sempre, invita chiunque abbia voglia di fare e nuove idee da sottoporre, a farsi avanti. L’Associazione ringrazia anche il Comune di Sangiano e tutta l’Amministrazione per aver sostenuto economicamente parte delle iniziative. Appuntamento quindi per il 3 dicembre, dalle 10.30 a Sangiano, in Villa Fantoni, con “Natale sotto la stella 2023”.