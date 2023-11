NavighiAMO: esperienza in barca con ragazzi fragili, una mostra a Varese

La Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana intende promuovere una campagna nazionale di sensibilizzazione in occasione della giornata mondiale di interesse istituzionale per l’associazione: il 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità.

Tale ricorrenza rappresenta un’occasione di promozione dei valori della Lega, delle iniziative di inclusione sociale senza barriere e di contrasto attivo alle discriminazioni di genere che la struttura periferica di Varese porta abitualmente avanti durante l’anno, anche in collaborazione con istituzioni, associazioni, federazioni sportive ed altri enti.

La mostra fotografica “NavighiAMO: esperienza in barca con ragazzi fragili” mira a rilanciare l’attenzione sociale della nostra comunità alle possibilità che il nostro territorio offre a tutti, anche ai ragazzi con Bisogni Educativi Speciali puntando in sicurezza, a valorizzare gli effetti positivi della vela da diporto su tutti i ragazzi del comune di Varese.

L’evento si inserisce nella più ampia attività nazionale promossa per la sensibilizzazione alla giornata internazionale delle persone con disabilità: “Tutti a bordo con la Lega Navale Italiana, nessuno escluso”

La mostra sarà visitabile dalle ore 10:00 alle ore 14:00 di domenica 3 dicembre 2023 presso la sede della Lega Navale Italiana Sezione di Varese, Via dei Canottieri, 21 Varese