Negozi di bici nel mirino dei ladri: un altro colpo al Gemme Bike di Casciago

La banda delle spaccate nei negozi di biciclette non sembra volersi fermare. Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre, intorno alle 3.20, un altro colpo, scenografico come i precedenti. Questa volta a Casciago, al negozio Gemme Bike di via Vasche, a pochi passi da piazza Cavour e dal territorio del Comune di Varese.

Già lo scorso marzo 2022 la stessa attività era stata oggetto di un colpo da oltre 100 mila euro: uno dei responsabili era stato individuato ed arrestato a luglio, un diciottenne che insieme ad alcuni complici, non identificati, aveva messo a segno più furti avvenuti tra il 26 ed il 29 marzo 2022 nelle province di Varese e Bergamo.

Vetrina in frantumi (un’altra rispetto al furto di un anno e mezzo fa), abbattuta con un furgone cassonato, lanciato appositamente per creare un’apertura e poter rubare in pochi minuti le biciclette presenti nel negozio e poi fuggire con un altro mezzo “d’appoggio”. Quattro le biciclette rubate, per un valore stimato di circa 10 mila euro, a cui si devono aggiungere caschi, guanti e altro materiale tecnico rovinato e il danno strutturale, ingente ed evidente: oltre alla vetrata il muro è stato sfondato, ci sono mattoni distrutti e ci vorrà un bel po’ di lavoro per rimettere le cose a posto.

Il tutto è durato 50”: i ladri erano tre, hanno sfondato l’ingresso col furgone, sono entrati, hanno arraffato le biciclette che non erano legate e sono fuggiti dopo la partenza dell’allarme sonoro e nebbiogeno. I carabinieri sono arrivati in 2’, chiamati dalla signora che abita al piano di sopra svegliata dal frastuono. La zona è controllata dalle telecamere installate dal Comune di Casciago in piazza Cavour per controllare i mezzi in entrata ed in uscita dal territorio cittadino.

Allarga le braccia il titolare del negozio aperto dal 2015, Federico Gemme: «È la seconda volta nel giro di un anno e mezzo – spiega -. Allora ero stato chiuso una settimana e il danno era stato più pesante a livello di mezzi rubati, stavolta hanno fatto un bel casino alla struttura. Sembra che i negozi di biciclette siano presi d’assalto, ma non capisco davvero il senso di questi colpi per portare a casa, quando riescono, poca roba. I problemi per i gestori dei negozi tra assicurazioni, ripristino, chiusure obbligate e perdite economiche sono invece enormi».

Quello di Casciago segue altri tentativi di furto verificatisi negli ultimi giorni in provincia di Varese. Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 novembre alla Cicli Mazzucchelli di Cascinetta di Gallarate, una settimana prima alla Bieffe Cicli di Cavaria con Premezzo, entrambi sventati. Era invece riuscito a settembre 2023, con un bottino da migliaia di euro, il furto all’All 4Cycling di Gazzada Schianno, poco lontano da Gallarate e da Casciago.