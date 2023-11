Nel bilancio di Gallarate milioni di euro per i nuovi interventi in città

A Gallarate si procede alla seconda variazione di bilancio 2023. Un adattamento della programmazione con qualche novità qua e là ma anche con la comparsa – nel documento di programmazione finanziaria – di diversi interventi di ampia portata, finanziati grazie a bandi esterni o con indebitamento mediante mutui.

«Sono tutte le opere che iniziamo a “mettere a terra” dopo che abbiamo lavorato negli anni scorsi per trovare fondi e definire progetti» dice l’assessore Corrado Canziani.

Così compaiono 700mila euro nel 2024 e altrettanti nel 2025 per le spese di edilizia scolastica (avvio dei due poli unici Cascinetta-Cajello e Arnate-Madonna in Campagna, finanziati poi con Pnrr), ma soprattutto la spesa per il palazzetto dello Sport (3 milioni nel 2024 e 2 nel 2025).

E infine tra i grandi capitoli di spesa per investimento c’è il recupero di Palazzo Minoletti destinato all’istituto Incom, che prevede un impegno di 2milioni nel 2024 e 1.921.566,18 nel 2025. «L’intervento viene coperto in parte da Regione e in parte dal Comune, ma poi con le entrate del canone che sarà pagato da Its Incom sarà intervento “a costo zero” per il Comune».

Amsc, Moriggia, trasporti e altri investimenti

Compare anche la previsione di 500mila euro per il project financing per la piscina di Moriggia: se non andasse in porto la ricerca di un partner, anche su questo fronte il Comune è pronto a muoversi con nuovo mutui per mandare avanti il rinnovo dell’impianto, atteso da dieci anni almeno.

Sempre sul fronte Amsc previsto un contributo da 120mila euro per il trasporto pubblico, «con l’aiuto che verrà dall’Autorità di Bacino puntiamo a gestire a pareggio».

Nel bilancio compaiono anche contributi esterni, come i 585mila euro dalla Provincia per la realizzazione della rotatoria tra viale Milano e via Adige (finanziata per lo più però dalla Regione)

Entrate

Sul fronte delle entrate diminuisce di 100mila euro l’incasso da pubblicità e crollano da 180 a 80mila euro le previsioni di entrata da affissioni.

Per quanto riguarda l’Imu è prevista un’entrata da 15,5 milioni, mentre il gettito di Imu arretrata diminuisce da 3milioni a 800mila euro nel 2023, 1,1 milioni nel 2024 e 600mila nel 2025. «È un cambiamento legato alla contabilità armonizzata, che ora viene calcolata al netto del fondo di svalutazione crediti».

Rispetto alle entrate da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, «c’è il tentativo di confermare le entrate, cerchiamo di fare prevenzione e sicurezza sulle strade»

La tassa di soggiorno

Compare per la prima volta la previsione di incasso da tassa di soggiorno: a bilancio 200mila euro per 2024-25. La tassa è uno strumento che fa storcere il naso agli operatori, che hanno chiesto contropartite: «rispondendo a una richiesta delle associazioni di categoria, abbiamo previsto un aumento di risorse per Distretto Commercio da 55 a 90mila euro.

Il sociale

La spesa per minori aumenta di 100mila euro pesa minuti +100k, l’assessore Canziani sottolinea l’aumento della spesa sociale complessiva da 9,7 a 10,8 milioni nel 2023, da 8, 7 a 9,9 nel 2024, da 8,7 a 9,7 milioni nel 025

Una immediata protesta ha però sollevato la previsione di drastico taglio della spesa per il Centro Diurno Comunale, che pare un preludio a una chiusura e sostituzione con «una soluzione diversa» su cui per ora c’è una certa ritrosia a parlare.

Poi ci sono altri aggiustamenti collaterali, così ad esempio aumenta la spesa per refezione scolastica (+100mila euro), diminuisce di 10mila euro dal 2025 il contributo al Maga, «che è il risultato della sempre maggiore capacità del Maga di trovare risorse da altre fonti».

Diminuiscono solo per l’anno 2024 la dotazione per le società sportive (-5mila euro) e quella per le attività culturali (-5mila)

Il conto (anticipato) di Mensa dei Poveri

Aumentano da 280mila a 480 mila le spese per Liti e Atti: sembra un aumento della litigiosità, invece è la conclusione di una vicenda già aperta. «È un aumento per coprire le spese di difesa del processo Mensa dei Poveri (che aveva coinvolto sindaco e altri funzionari, assolti), ma vengono coperte da assicurazione».

Cimiteri e (futuro) Pgt

Viene inserita una previsione di spesa di 100mila euro per i cimiteri e viene anche aumentata la quota di spesa per gli trumenti urbanistici, da 50 a 150mila euro nel 2024-25. Messo in cifre, è un segnale dell’«intendimento della maggioranza di procedere con la Variante al Pgt, che è necessaria alla città (sul Pgt nelle settimane scorse c’erano state scintille tra sindaco e Forza Italia).