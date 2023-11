Nel weekend di Comerio si celebrano i colori e sapori dell’autunno

Menù delizioso, mercatini natalizi e l’emozione dell’arrampicata: appuntamento a Comerio domenica 5 novembre per la Castagnata 2023

Quale modo migliore di celebrare l’autunno se non con una bella castagnata? L’evento -organizzato dalla Pro Loco di Comerio- si terrà domenica 5 novembre presso l’area feste di Comerio.

L’evento avrà inizio alle 9.00 e si protrarrà fino alle 18.00, permettendo a tutti di partecipare e godere di questa tradizione autunnale. L’area feste si animerà con l’odore delle castagne arrosto, l’atmosfera festosa e l’entusiasmo di chi parteciperà.

Il menù speciale

Gli ospiti potranno gustare una varietà di piatti autunnali tradizionali, tutti buonissimi. Dalla polenta con brasato ai pizzoccheri, dal panino con salamella ai tortelli di zucca, dalle immancabili castagne allo strudel.

Altre attrazioni

Tra le altre attrazioni, i visitatori potranno esplorare i mercatini natalizi, che offrono prodotti artigianali unici e regali perfetti per le festività imminenti. È un’ottima occasione per iniziare a fare shopping natalizio in un’atmosfera accogliente e festosa.

I più avventurosi potranno provare la parete di arrampicata organizzata dal Club Alpino Italiano (CAI). Questa attività è un’opportunità per gli amanti dell’arrampicata di testare le proprie abilità e sfidare se stessi in un ambiente sicuro e controllato.

CONTATTI

Pro Loco Comerio @: info@prolococomerio.it

Sito | Facebook