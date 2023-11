Nell’anticipo del venerdì sera la Pro Patria ospita un Lumezzane in crisi nera

Dopo le crudeli sconfitte con Trento e Pro Vercelli è un categorico vietato sbagliare ancora quello a cui è chiamata la Pro Patria nell’ormai sempre meno insolito venerdì di campionato.

Domani, venerdì 3 novembre (20.45) i tigrotti di Busto Arsizio si preparano a ospitare allo Speroni il Lumezzane in un nuovo super anticipo, nella speranza di poter replicare il successo di fine settembre a Crema, con l’1 a 0 ai danni della Pergolettese che sembrava poter rilanciare la squadra bianco-blu, ritornata poi velocemente sulla terra a causa delle due sconfitte rimediate la scorsa settimana nel giro di 5 giorni.

Un match particolarmente dedicato, in un orario non particolarmente caritatevole con i tifosi bustocchi, che da troppo non festeggiano allo Speroni per una vittoria della Pro Patria e che sarebbero beffata se la maledizione dello Speroni si infrangesse in una partita a rischio poco pubblico (sì, lo scriviamo spesso ma d’altronde è così da inizio febbraio, ndr.).

Il camaleontico quanto irresoluto Lumezzane (nelle ultime cinque partite 1 pareggio e 4 sconfitte consecutive) guidata da mister Arnaldo Franzini – passato nelle ultime giornate dal 343 e dal 352 al 433 – tiene comunque infatti il fiato sul collo dei bustocchi: sono appena due i punti che separano le squadre in classifica, punti che segnano anche il confine tra la zona “salva” della classifica e le sabbie mobili dei playout, che è sempre meglio evitare. Anche prima del primo quarto della regular season. (La classifica completa la si trova in fondo all’articolo)

QUELLA CICATRICE CHE ANCORA FA MALE

Come se non bastasse, a Busto Arsizio le casacche rosso-blu dei bresciani riportano alla mente brutti ricordi, senza dubbio tra i peggiori vissuti nella storia recente di Via Ca’ Bianca: nel maggio 2015 la sconfitta per 2 a 0 nella gara di ritorno dei playout condannò, almeno de iure, la Pro Patria alla Serie D, salvo poi ripescaggio dovuta alla retrocessione d’ufficio della Torres per lo scandalo legato al calcioscommesse.

Una cicatrice solo morale, ma comunque ancora sentita dal pubblico della Pro Patria, a maggior ragione si considera che la rivincita dei bustocchi sarebbe arrivata solo nel 2017, proprio tra i dilettanti.

A distanza di anni il ritorno dei Valgobbini tra i professionisti permette così alle due squadre di contendersi la posta in palio per la 31esima volta nella loro storia, con il computo totale a favore, seppur di poco, a favore della Pro Patria: sono 11 le vittorie bustocche, 10 quelle “del Lume”.

MISTER COLOMBO: “LA GARA SI DECIDE A METÀ CAMPO”

Queste le parole di mister Riccardo Colombo nella conferenza stampa di oggi, giovedì 2 novembre, nella sala stampa Adamo Cocco dello Speroni.

“LUMEZZANE SQUADRA DALLO ZOCCOLO DURO IMPORTANTE”

«Lumezzane ha fatto un punto nelle ultime cinque partite, ma è una squadra che un’anima importante, i quattro difensori sono quelli che l’anno scorso hanno vinto il campionato in Serie D. Domani credo che giocherà Pesce, che ha un’esperienza importante anche in altre categorie. Lo zoccolo duro la rende una squadra tosta».

“SQUADRA FORTE NELL’ 1VS1”

«In avanti hanno preso tanti giocatori di qualità: sono molto pericolosi negli spazi aperti, soprattutto se andiamo a prenderli 1vs1. Per questo per noi sarà fondamentale usare sempre la testa. Sarà importante essere aggressivi sul portatore di palla in quella che sarà senza dubbio una partita difficile».

“LORO COL 433, HO SOLO UN DUBBIO PER LA FORMAZIONE”

«Il Lumezzane ha giocato sia col 433 che col 352. Noi l’abbiamo preparata sapendo questo, principalmente sul 433, ma anche sul 352 che è uno dei moduli che conosciamo meglio. Abbiamo pensato di fare qualcosina di diverso, anche in base alle caratteristiche che hanno loro. La mia formazione? Ho un piccolo dubbio, ma la notte porta consiglio: vedremo.»

«È una partita importante anche per il loro allenatore, che negli scorsi giorni si leggeva essere “in discussione”. La caricheranno molto sotto l’aspetto emotivo: noi dovremo pronti per l’impatto iniziale. Loro spesso giocano dal basso, anche se spesso calciano… calciano. Quindi penso che questa partita sarà basata sulle seconde palle: chi vince la seconda palla va a fare l’azione offensiva. Dobbiamo essere bravi e determinati a metà campo».

OUT MINELLI, CALUSCHI E MALLAMO

«Abbiamo recuperato quasi tutti – conclude Colombo, in attesa della diramazione ufficiale dei convocatori – Minelli ha ricominciato ad allenarsi ma ancora non sta bene e non sarà convocato. Caluschi ha la febbre, mentre Mallamo è alle prese con alcuni problemini, il suo è l’infortunio più serio che abbiamo. Gli altri invece sono tutti recuperati e verranno in panchina».

CLASSIFICA GIRONE A

(1st) Mantova 26 -, (playoff) Triestina 23, Padova 23, Pro Vercelli 20 – Virtus Verona 20, Renate 17, AtalantaU23 17, Vicenza 16, Pergolettese 16 e Trento 16 -, (11th) Arzignano 16, Legnago 13, AlbinoLeffe 13, Giana 12, (15) PRO PATRIA 12 -, (playout) LUMEZZANE 10, Pro Sesto 10, Fiorenzuola 9, Alessandria 6 -, Novara 5.