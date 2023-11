Nelle piazze della provincia di Varese e a teatro a Busto Arsizio. Torna la maratona di Telethon

Torna come tutti gli anni l’impegno di Uildm, del Comune di Busto Arsizio e di altri enti del territorio per Telethon la raccolta fondi per ricerca e la cura di malattie rare, nata nel 1990 proprio a sostegno dei malati di distrofia muscolare.

La presentazione del calendario degli eventi è avvenuta questa mattina a Palazzo Gilardoni con l’obiettivo di far conoscere a più persone possibili la realtà delle malattie rare che Telethon sta contribuendo a sconfiggere: «In questi 33 anni sono state avviate ricerche su 630 malattie rare e sono stati finanziati 2690 progetti di ricerca portati avanti da oltre 720 ricercatori. Attualmente sono attivi 247 progetti e si è arrivati alla produzione autonoma di farmaci per la terapia della Ada-Shid (una rara patologia che appartiene al gruppo delle immunodeficienze severe combinate)» – ha raccontato Rosalia Chendi.

Anche quest’anno insieme alla Uildm Varese una serie di realtà del territorio si sono messe all’opera per dare un contributo come, ad esempio, l’associazione La Casa di Chiara, Avis, Assopolizia di Gallarate, l’istituto Gadda Rosselli e la Filodrammatica Paolo Ferrari che da anni collabora attraverso l’arte e la cultura con uno spettacolo teatrale il cui ricavato andrà sia a Telethon che ad altre 12 associazioni.

Oltre agli eventi per Telethon la Uildm porta avanti anche altri progetti come il trasporto per i soci per visite ed esami con mezzi attrezzati e il progetto “Diritto all’eleganza” in collaborazione con l’istituto Olga Fiorini di Busto Arsizio

Di seguito gli appuntamenti con i banchetti e lo spettacolo teatrale

VENGONO INFERIORE – Dom 26 novembre – Telethon al Mercatino di Natale in Piazza Lamperti con Amici dell’Asilo di Vengono Inferiore

FAGNANO OLONA – Sab 16 dicembre – Telethon in P.zza Garibaldi con AVIS, AIDO

CASTELLANZA – Dom 3 dicembre – Telethon al Mercatino di Natale in piazza San Bernardo, Castellanza

VARESE – Sab 16 dicembre – Telethon in Piazza del Podestà con AVIS Varese

CANTELLO – Dom 3 dicembre – Telethon a Natale a Cantello in Piazza Libertà

GALLARATE – Eventi Telethon con Istituto scolastico Gadda-Rosselli Sab 16 dicembre – Telethon in Piazza Libertà con Assopolizia e AVIS Gallarate

BUSTO ARSIZIO – Ven 24 novembre ore 21 – Spettacolo con l’organizzazione della filodrammatica Paolo Ferrari: “Metti una sera a cena” messo in scena dalla Compagnia Tanto di cappello il giorno venerdì 24 novembre 2023 alle ore 21.00 al Teatro San Giovanni Bosco in via Bergamo 12 di Busto Arsizio. Sarà una serata benefica anche per La Casa di Chiara e Unitalsi.

Sab 16 dicembre – Telethon in Via Milano con AVIS Busto Arsizio-Valle Olona

La filodrammatica organizza anche altri due spettacoli per il 23 febbraio (Rumors di Neil Simon) e il 15 marzo (I complessi di Bernard Luc) messi in scena dagli attori della stessa compagnia, sempre al San Giovanni Bosco e sempre a favore di associazioni del territorio.