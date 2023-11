Neonazisti Do.Ra. a Duno, il PD : “Perché questi gruppi continuano ad agire indisturbati?”

“Ci chiediamo perché questi gruppi continuino ad agire indisturbati non solo all’interno delle loro sedi, fatto già di per sè inaccettabile, ma che possano farlo anche sul suolo pubblico”. È questa la principale domanda che si pone il PD della Provincia di Varese all’interno di una lettera per commentare la manifestazione dei neonazisti Do.Ra. a Duno, sul Monte San Martino.

Secondo il Partito Democratico “nessuno può restare fermo e in silenzio di fronte all’ennesima manifestazione di ispirazione nazi-fascista che abbiamo appreso da alcune testate giornalistiche. La misura, a questo punto, è davvero colma“.

“Portare avanti azioni concrete contro l’ideologia fascista nel nostro Paese è necessario per evitare di alimentare sia un relativismo individualista per cui tutto dipende dal punto di vista di ciascuno, sia la cultura della violenza, soprattutto nelle nuove generazioni, di cui, nostro malgrado, la società tutta sta raccogliendo i frutti -scrive il PD-. Fermare chi rinnega la storia, chi vuole cambiare l’interpretazione dei fatti è necessario. Ed è necessario agire per non essere complici”.

