Neuropsicomotricità: allenare mente e corpo per favorire uno sviluppo armonico

Quando si parla di difficoltà in età evolutiva è sempre più frequente che specialisti o insegnanti consiglino alle famiglie di intraprendere con il loro bambino un percorso di neuropsicomotricità, per migliorare le caratteristiche comportamentali o per potenziare le abilità carenti.

Il lavoro del Tnpee (Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva) consiste nel raccogliere le preoccupazioni dei genitori, analizzare insieme le valutazioni mediche o indicazioni ricevute dal Neuropsichiatra Infantile o dal Pediatra, figure mediche di riferimento che prescrivono la terapia.

La presa in carico del TNPEE segue generalmente i seguenti passaggi:

Effettuare una valutazione completa di tutte le aree dello sviluppo neuropsicomotorio dopo aver raccolto i dati anamnestici ed eventuale documentazione sanitaria;

Impostare il progetto riabilitativo;

Condividere valutazione e progetto con famiglia, insegnanti e altre figure di riferimento ove presenti.

In particolare si occupa di:

VALUTAZIONE NEUROPSICOMOTORIA:

In base ai dati raccolti e all’indicazione e prescrizione del Neuropsichiatra Infantile, il terapista esegue una osservazione del comportamento spontaneo del bambino;

In associazione all’osservazione destrutturata abbiamo a disposizione diverse batterie testistiche che permettono una valutazione delle abilità e competenze in base alla fascia d’età e alle difficoltà emerse;

Dalla valutazione emergono punti di forza e debolezza e quindi gli obiettivi riabilitativi da perseguire insieme.

TERAPIA-RIABILITAZIONE:

Una volta identificati gli obiettivi riabilitativi e i bisogni del bambino, iniziamo a lavorare insieme sulle abilità carenti partendo dai punti di forza e dalle competenze emergenti;

La famiglia partecipa attivamente ed è coinvolta e aggiornata periodicamente tramite colloqui e/o diretta partecipazione alle sedute, così da favorire la generalizzazione delle abilità a tutti i contesti di vita del bambino.

Il terapista inoltre svolge, sia in fase di valutazione che di terapia, colloqui con insegnanti, educatori e altre figure professionali che ruotano attorno alla famiglia mirando ad un lavoro in rete.

Presso Istituto Clinico Montello è inoltre possibile partecipare a gruppi di psicomotricità relazionale, attività particolarmente indicata per tutti i bambini che necessitano di scoprire e sperimentare le emozioni e dare loro un giusto ordine per stare bene con sé e con gli altri, sperimentando la possibilità di sentirsi rassicurati in merito alle proprie paure e scoprendo le proprie potenzialità mettendole in gioco per creare relazioni significative con i pari e con gli adulti.

“Favorire uno sviluppo armonioso del bambino vuol dire, prima di tutto, dargli la possibilità di esistere come persona e offrirgli le condizioni più favorevoli per comunicare, esprimersi, creare e pensare” (B. Aucoutier).

Attivi inoltre presso il centro i servizi di valutazione e certificazione DSA, logopedia, supporto psicologico, osteopatia e nutrizione.

