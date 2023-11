Noleggiano un’auto a Bologna e poi la rubano, fermati a Novara

La mattina del 6 novembre 2023 gli agenti della volante della Polizia di Stato di Novara, sono intervenuti nel parcheggio dell’Esselunga di corso della Vittoria su segnalazione della Polizia di Frontiera di Bologna. Il luogo corrispondeva alla posizione di un veicolo, nello specifico una Alfa Romeo modello Tonale, ricercato dalle forze dell’ordine emiliane in quanto verosimilmente guidato da alcuni soggetti, autori di un furto presso l’aeroporto di Bologna. L’autovettura, inoltre, risultava non consegnata al termine di un contratto di noleggio con una nota azienda del settore. Giunta celermente sul posto, la Volante ha intercettato due persone sudamericane, un uomo e una donna, che alla vista dell’auto hanno tentato una fuga a bordo del mezzo ricercato.

I due sono stati raggiunti e trasportati in Questura e lì sottoposti ad accertamenti. È emerso quindi come entrambi fossero gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in particolare furti e truffe e le forze dell’ordine suppongono che fossero in zona per commettere qualche reato. Dopo una perquisizione personale è stata trovata nelle tasche una modica quantità di sostanza stupefacente. Di concerto con la sezione di Frontiera di Bologna si è proceduto a denunciare l’uomo per il furto della vettura in aeroporto, oltre al possesso di stupefacente ex art. 75 d.p.r. 309/90.

Alla donna, alla guida dell’auto in questione senza avere la patente di guida, è stato contestato l’art. 17 C.d.S. ovvero la guida con patente mai conseguita, e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e contestualmente restituito alla società di autonoleggio. Infine, tramite il locale Ufficio Immigrazione è stata accertata l’irregolarità di entrambi sul territorio nazionale e pertanto si procedeva all’emissione di un ordine del Questore a lasciare il territorio entro 7 giorni. Per i precedenti specifici e considerata l’assenza di alcun legame con il territorio novarese, a carico dei due il Questore emetteva anche un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Novara.