“Non calpestare i diritti dei bambini”, piedini colorati alla scuola dell’infanzia di Lissago

Un lungo foglio bianco, srotolato sul viale d’ingresso della scuola dell’infanzia A.M. e G.B. Dall’Aglio di Lissago. Quindici metri pieni di colori e messaggi legati alla Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un modo simpatico e pieno di significato ideato dalle insegnanti della scuola materna paritaria immersa nel verde del rione di Varese.

I bambini con i piedini colorati da tempere all’acqua hanno camminato, corso e saltato sul foglio, riempito con una serie di scritte che hanno raccolto i diritti che i bambini, dopo le spiegazioni delle insegnanti sul senso della Giornata e sul significato della parola: ne sono uscite richieste “particolari” (il diritto di mangiare una caramella o andare in altalena, ma anche il diritto di essere un ninja o accarezzare il proprio cane) ed altre più “importanti” (il diritto al cibo e all’acqua o il diritto di giocare, dormire e avere una casa).

Il lungo foglio è stato poi srotolato sul viale d’ingresso, con l’invito a non calpestarlo fisicamente per non calpestare idealmente i diritti dei bambini. Ai genitori è stata poi data la possibilità di aggiungere i propri diritti, scrivendo con un pennarello parole importanti per loro e per i loro bambini.