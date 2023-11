Non solo palloncini e cupeti. La festa di Madonna in Prato a Busto Arsizio diventa più grande

Venerdì 8 dicembre sarà una giornata di festa particolare per Busto Arsizio. Torna la festa della Madonna in Prato nel rione San Michele e quest’anno sarà davvero diversa, più colorata, divertente e coinvolgente.

Tutta la zona tra la chiesa di Madonna in Prato, piazza Manzoni e piazza San Michele davanti all’omonima chiesa, sarà chiusa al traffico per una giornata di festeggiamenti che durerà tutto il giorno dalle 9 alle 19.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Michele con la collaborazione dell’associazione Piccole Mani e degli Angeli in Moto con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio. La giornata prevede la presenza delle bancarelle degli hobbisti, degli ambulanti del lago Maggiore e un paio di bancarelle del mercato della Vucciria di Palermo (una vera novità).

Il momento clou sarà al pomeriggio, dalle 15,30, con il tradizionale lancio di palloncini dei bambini, la distribuzione dei cupeti (cialdoni di mandorle, che i fidanzati portavano una volta in dono alle promesse spose, come augurio di prosperità) e la benedizione delle statuette del bambin Gesù da parte dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini. A compendio della giornata ci sarà la slitta di Babbo Natale e i giochi di una volta con Nunzio Cascino.

Simone Orsi, consigliere comunale della Lega a Busto Arsizio, è soddisfatto del programma di quest’anno: «La festa di Madonna in Prato è una tradizione importante per la città che cade nel giorno dell’Immacolata che dà il via ufficiale alle festività natalizie. La presenza delle bancarelle di qualità era uno degli obiettivi che ci ponevamo e sono certo che in futuro avremo più momenti come questo. Tra i miei obiettivi c’è proprio quello di portare gli ambulanti della Vucciria e quelli di Forte dei Marmi in città per alzare il livello qualitativo di questi appuntamenti».