Nudi e minacciati con la pistola: “Fuori la coca o vi sparo”: cronaca di una notte folle a Luino

Cocaina e soldi binomio inscindibile, specialmente quando scatta la molla di recuperare l’una e gli altri e la certezza, poi sfumata, di trovarli entrambi. Così la folle serata nel marzo scorso che i residenti di Luino nella via Vittorio Veneto ancora oggi si ricordano è finita in tribunale dopo gli eclatanti arresti per reati grossi: sequestro di persona, rapina a mano armata, lesioni, violenza privata e detenzione di droga (ai fini di soaccio).

Due posizioni, quelle dei sospettati oggi ancora in carcere ma presto ai domiciliari, ripercorse nell’udienza preliminare in camera di consiglio dove oltre all’attenuazione della misura dal carcere appunto ai domiciliari è stata pure fissata l’udienza nella quale il giudice dovrà riservarsi sulla richiesta di rito abbreviato, che apre le porte ad uno sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna per reati non proprio all’acqua di rose.

Ma cos’è accaduto quella sera dell’11 marzo 2023 a Luino? È successo che i due imputati per quella sfilza di reati hanno messo “sotto torchio” le due vittime – almeno questa è l’accusa e per la quale entrambi sono innocenti fino all’ultimo grado di giudizio e financo a prova contraria – cioè un ragazzo di origini tunisine addirittura minorenne al momento dei fatti e un italiano di 26 anni di Luino, convinti che loro avessero della droga, in particolare alcuni grammi di cocaina, che nel caso fosse stata già consumata si sarebbe tradotto nella immediata richiesta di avere il corrispettivo in contanti «2-300 euro» (fu la richiesta, come ipotizza la Procura).

Per avere la meglio sui due, la coppia di imputati, vecchie conoscenze dei carabinieri perché recidivi (35 e 36 anni) avrebbero prelevato «afferrandoli per gli indumenti» le due vittime che arrivate nell’abitazione di uno dei due sospettati sarebbero state sottoposte a pesanti vessazioni: dopo aver preso una pistola e puntata alla tempia del più giovane, uno dei due imputati gli avrebbe intimato di denudarsi completamente, con lo scopo di cercare la cocaina eventualmente nascosta o di recuperare eventuali somme celate. Anche l’altro ragazzo sarebbe stato sottoposto a percosse con pugni e calci, e altre botte sotto la minaccia di un coltello da cucina.

Uno scenario da brivido interrotto solo dall’arrivo del padre di uno dei due imputati prima, e poi dai carabinieri che hanno trovato le due vittime rinchiuse nel locale cucina dell’appartamento. Da qui la casa è stata sottoposta a perquisizione, che ha fruttato il sequestro di diversa cocaina con livelli altissimi di purezza suddivisa in tre involucri dal peso complessivo di quasi 70 grammi. Nel frattempo le vittime raggiungevano l’ospedale per i referti del caso: “fratture chiuse delle ossa nasali“,“traumatismo della testa”, “contusioni multiple da percosse“, “trauma cranico con vasto ematoma in regione orbitaria“. Al 19 dicembre la prossima udienza.