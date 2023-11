Nuove professionalità per far crescere il turismo. Al via il corso di Its Incom

Rispondere alla domanda di lavoro specializzato di un settore in crescita che necessità di nuove professionalità da un lato, offrire ai più giovani le basi per una professione dinamica e stimolante. Sono questi i presupposti alla base del nuovo corso in “Digital tourism, hospitality & events” presentato nella mattina di ieri, giovendì 9 novembre alla Fondazione ITS INCOM Academy a Busto Arsizio.

Il percorso formativo post diploma, interamente finanziato, è stato progettato a seguito di un’indagine svolta dall’Ufficio Scolastico Territoriale con le scuole superiori con indirizzo Turismo e verrà realizzato in collaborazione con realtà associative e imprenditoriali importanti del settore e con l’obiettivo di creare professionisti capaci di costruire una strategia di comunicazione e marketing per promuovere il territorio e gli eventi connessi alla sua valorizzazione. Al termine del corso gli allievi diventeranno esperti dell’utilizzo delle principali piattaforme digitali per il turismo e delle tecnologie per attivare e abilitare processi di innovazione all’interno del settore. La formazione conseguita permetterà di operare in contesti internazionali (sia di hotel che di eventi) attraverso l’incremento della conoscenza della lingua inglese. Le aree di studio sono molte e appassionanti, volte a sviluppare una strategia di digital marketing per il lancio di nuove proposte ricettive, per lo sviluppo del business o l’introduzione nel mercato di un nuovo servizio.

«Il percorso formativo “Digital tourism, hospitality & events” nasce per rispondere all’esigenza espressa da parte degli operatori del territorio varesino: Federalberghi, Confcommercio, Camera di Commercio, Consorzio del Turismo Varese Convention & Visitors Bureau che hanno evidenziato le opportunità di inserimento nel settore per giovani preparati professionalmente in conseguenza della rilevante crescita delle presenze turistiche nella provincia con una forte crescita della presenza internazionale» ricorda Benedetto Di Rienzo, presidente di ITS INCOM.

«È un corso che dà delle prospettive molto dirette – ha sottolineato Celeste Taiano, titolare dell’Hotel Osteria della Pista di Casorate Sempione e presidente di Giovani albergatori Varese Lombardia – e soprattutto dà ai giovani la possibilità di seguire un percorso formativo breve e intenso su quella che è poi la reale esigenza richiesta dal mercato del lavoro. Credo che sia un’opportunità enorme per i ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera»

Tra i relatori anche i rappresentanti della Camera di Commercio di Varese: «L’ente camerale – ha sottolineato Antonio Franzi – da diversi alcuni anni ha investito sullo sviluppo del turismo in provincia di Varese e in particolare sul turismo epserienziale con alcuni focus particolari tra cui ad esempio Varese Sport Commission o VareseDoYouBike. I dati che arrivano dal settore sono in costante crescita e siamo convinti delle potenzialità e delle possibilità di crescita professionale per i più giovani».

«Il corso dà molte chance nel mondo del turismo e consente ai ragazzi e alle ragazze di aumentare la preparazione e le loro professionalità in ambito turistico – ha aggiunto Lino Gallina dirigente area legislativa del lavoro, formazione e rapporti istituzionali presso Confcommercio Varese -. Lo abbiamo voluto come territorio perché c’è bisogno di nuove professionalità che abbiano una maggior capacità di interpretare la modernità»