Nuove professionalità per il turismo varesino, ITS INCOM presenta il corso in “Digital tourism, hospitality & events”

È uno dei settori più dinamici del nostro paese e anche del nostro territorio: il turismo offre possibilità di impiego e di crescita professionale e molte occasioni per operare in un mondo in continua evoluzione, grazie anche allo sviluppo del digitale e delle nuove tecnologie. Alla sede di Fondazione ITS INCOM Academy a Busto Arsizio, giovedì 9 novembre sarà presentato il nuovo corso in “Digital tourism, hospitality & events”. Il percorso formativo post diploma, interamente finanziato, è stato progettato a seguito di un’indagine svolta dall’Ufficio Scolastico Territoriale con le scuole superiori con indirizzo Turismo; verrà realizzato in collaborazione con realtà associative e imprenditoriali importanti del settore e con l’obiettivo di creare professionisti capaci di costruire una strategia di comunicazione e marketing per promuovere il territorio e gli eventi connessi alla sua valorizzazione. Al termine del corso gli allievi diventeranno esperti dell’utilizzo delle principali piattaforme digitali per il turismo e delle tecnologie per attivare e abilitare processi di innovazione all’interno del settore. La formazione conseguita permetterà di operare in contesti internazionali (sia di hotel che di eventi) attraverso l’incremento della conoscenza della lingua inglese. Le aree di studio sono molte e appassionanti, volte a sviluppare una strategia di digital marketing per il lancio di nuove proposte ricettive, per lo sviluppo del business o l’introduzione nel mercato di un nuovo servizio.

La preparazione sarà volta anche alla partecipazione alle attività di promozione di eventi organizzati sul territorio della Provincia con focus su eventi sportivi ma anche eventi aziendali e istituzionali.

«Abbiamo deciso di presentare pubblicamente il percorso proprio per mettere in evidenza le esigenze di professionalità nel settore turistico della provincia di Varese, nei diversi contesti possibili – spiega Benedetto Di Rienzo, presidente di ITS INCOM-. Il percorso formativo & Digital tourism, hospitality & events” è nato infatti da un’esigenza espressa da parte degli operatori del territorio varesino: Federalberghi, Confcommercio, Camera di Commercio, Consorzio del Turismo Varese Convention & Visitors Bureau che hanno evidenziato le opportunità di inserimento nel settore per giovani preparati professionalmente in conseguenza della rilevante crescita delle presenze turistiche nella provincia con una forte crescita della presenza internazionale». «La formazione altamente specialistica – illustra Rosaria Ramponi, responsabile della formazione di ITS INCOM – consentirà di preparare una figura professionale innovativa in grado di supportare gli operatori, con particolare riferimento a settore ricettività e organizzazione di eventi, nella creazione di strategie di comunicazione e marketing rivolte a promuovere il territorio e gli eventi connessi alla sua valorizzazione. I possibili sbocchi lavorativi riguardano figure professionali strategiche del settore, che risultano di particolare difficoltà di reperimento da parte delle aziende quali: front office manager di strutture ricettive, heritage promoter, area image coordinator, event planner, revenue manager».

Il percorso si rivolge a studenti diplomati che abbiano compiuto almeno 18 anni e che siano residenti o domiciliati in Lombardia. In conformità con l’impostazione di ITS INCOM la formazione sarà fortemente orientata "al fare” con docenti professionisti del settore, attività pratiche e laboratoriali. Il corso si articola su 1.000 ore annue di cui almeno il 40% in tirocinio (previste 440 ore circa 3 mesi).

Il corso IFTS formazione terziaria in DIGITAL TOURISM, HOSPITALITY & EVENTS sarà presentato il 9 novembre, alle ore 11 alla sede di Via XI Settembre 16B – Malpensafiere (Busto Arsizio) Interverranno: Celeste Taiano, Federalberghi Varese Lino Gallina, Confcommercio Varese Anna Deligios e Antonio Franzi, Camera di Commercio Varese Denise Bordin, coordinatrice del corso ITS INCOM

ITS INCOM

La Fondazione ITS INCOM per lo sviluppo delle competenze nel settore dell’informazione e dei servizi applicati alla comunicazione è stata costituita nel 2016. I percorsi formativi realizzati hanno avuto un rapido sviluppo fino a coinvolgere oggi oltre 400 studenti distribuiti sull’offerta formativa proposta. Info sui percorsi e contatti: https://itsincom.it/