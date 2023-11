Nuove rotatorie sulla Briantea a Malnate, il progetto spiegato in un incontro pubblico

È pronto il progetto per le due nuove rotatorie che cambieranno la viabilità di Malnate sulla Briantea, la strada principale che taglia il territorio cittadino. Gli interventi riguarderanno piazza Vittorio Veneto, davanti al Municipio, e piazza Repubblica, all’altezza della curva che immette in via Varese.

Per spiegare il progetto per la realizzazione delle opere ci sarà un incontro pubblico, programmato per lunedì 20 novembre alle 20.30 in sala consiliare di via De Mohr con l’amministrazione comunale.