Nuovi lavori di Alfa a Luino: come cambia la viabilità in centro

Proseguono i lavori di Alfa Srl a Luino, volti all’ammodernamento della rete fognaria con il fine di migliorare la qualità delle acque del Lago Maggiore.

I nuovi cantieri interesseranno nuovamente il centro cittadino con un primo scavo che sarà messo in opera su via XV Agosto. Nelle battute iniziali, il 2 novembre, lo scavo sarà fatto sullo sbocco di via Comi (zona banche). Il cantiere determinerà la chiusura della strada e, nelle settimane successive, si muoverà lungo via XV Agosto ‘salendo’ verso Parco Ferrini.

Dalle ore 8,30 del 2 novembre 2023 sino a fine lavori, sarà adottato il seguente temporaneo provvedimento alla circolazione stradale in relazione all’avanzamento del cantiere:

– In via XV Agosto temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori e temporanea istituzione del restringimento della carreggiata;

– In via Monsignor Comi, invece, temporanea istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori. È consentito il transito ed il doppio senso di circolazione per i veicoli diretti in garage e box privati, il transito, il doppio senso di circolazione e la sosta per i veicoli degli esercenti il mercato settimanale nelle giornate di mercoledì e per i veicoli a servizio delle persone disabili diretti a sostare nello stallo di sosta dedicato.

Quelle di Alfa sono opere fondamentali inserite in un piano di lavori non più prorogabile. Gli sforzi dell’amministrazione comunale e della Polizia Locale sono volti a lenire il più possibile i disagi dei residenti e dei commercianti. Come sottolineato da Serena Botta, assessore al commercio e alle attività produttive: «Abbiamo scelto proprio un periodo lontano dalle festività natalizie per non gravare sul commercio. In ogni occasione ci facciamo il più possibile portavoce delle esigenze dei nostri commercianti. Massimo coordinamento con Alfa SRL, che ringraziamo per aver organizzato le opere tenendo in considerazione le esigenze delle nostre attività produttive. Un cantiere che va aperto però. Abbiamo definito con loro che i lavori opereranno al massimo fino alla prima settimana di dicembre, poi ci sarà il Natale e abbiamo bisogno di una viabilità libera da ogni possibile disagio».

«È utile spiegare che il divieto di accesso e di sosta su via Comi avrà delle specifiche e non sarà applicato il mercoledì (giorno di mercato) in entrata dalla parte del Comune; questo per consentire ai banchi del mercato di svolgere in pieno la loro attività commerciale – prosegueIvan Martinelli, assessore alle viabilità -. Via Comi non sarà interessata dall’opera ma l’innesto su via XV Agosto. Pertanto, l’utilizzo di questa strada, negli altri giorni feriali, sarà consentito solo per accedere all’area interna della banca per i soli dipendenti della stessa e per il trasporto valori. La chiusura della strada dovrebbe essere di una settimana – dieci giorni».

«Ribadiamo ancora una volta l’estrema necessità di questi cantieri – conclude Francesca Porfiri, assessore ai lavori pubblici -. L’amministrazione Bianchi ha dovuto farci i conti e con coraggio si è calata nella parte. L’alternativa ai disagi del cantiere sarebbe l’inquinamento del lago e costosissime multe a carico della comunità per le infrazioni europee. In entrambi i casi inaccettabile per una Amministrazione responsabile. Il nostro sforzo, e quello di Alfa SRL, è tentare il più possibile di ridurre il disagio dei cittadini. Pensiamo che se tutti faranno la propria parte con il massimo impegno questo obiettivo sarà raggiunto. È per il bene non solo di Luino ma di tutta la zona, del nostro lago e dell’ambiente. Risorse di un valore altissimo dal punto di vista paesaggistico, turistico – strategico e quindi economico».