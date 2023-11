Nuovo bando del comune per le associazione sportive di Luino

Il Comune di Luino informa che, con determinazione n. 618 del 16 novembre 2023, è stata deliberata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi economici da parte di associazioni e società sportive. Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato per il 1° dicembre 2023, entro le ore 12:00.

Inoltre, si comunica che sono state stanziate risorse economiche aggiuntive, integrando la dotazione originariamente prevista, per un totale di euro 28mila euro. Questo aumento evidenzia l’impegno del Comune nel sostenere e promuovere l’attività sportiva sul territorio.

Si ricorda alle associazioni e società sportive interessate di far pervenire le domande entro il nuovo termine stabilito per poter beneficiare di questa opportunità di sostegno economico per l’attività ordinaria e di promozione della pratica sportiva, nonché per la realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi sportivi sul territorio comunale.

Dove e quando inviare le domande

Le domande dovranno essere indirizzate all'Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero e presentate al Comune di Luino, secondo una delle seguenti modalità: – consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Luino negli orari di apertura; – invio a Pec istituzionale comune.luino@legalmail.it se in possesso di posta certificata o se non in possesso, tramite email all'indirizzo: info@comune.luino.va.it; – trasmessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento all'indirizzo: Comune di Luino – Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero – Piazza Crivelli Serbelloni n. 1 – 21016 LUINO.

«Il Comune di Luino rinnova il suo impegno a favore dello sport e dell’intera comunità, incoraggiando la partecipazione attiva delle associazioni e società sportive – spiega Ivan Martinelli, assessore allo sport del Comune di Luino -. È una iniziativa fatta per dare maggiore sostegno alle associazioni sportive del nostro territorio; così come la decisione di prorogare il termine di presentazione della domanda. Una volontà che nasce dalla possibilità economica di stanziare ulteriori risorse. Un contributo aggiuntivo che dimostra la grande attenzione al tema e una accurata gestione finanziaria da parte dell’amministrazione».

Importate: Le associazioni che hanno già presentato la domanda non dovranno presentarne una seconda ed invitiamo quelle che non l’avessero ancora fatto a partecipare entro i termini stabiliti.