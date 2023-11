Nuovo bando per il fondo di solidarietà alimentare a Castellanza

E’ stato pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione del fondo di solidarietà alimentare per le famiglie di Castellanza che si trovano in una situazione di bisogno, che sarà erogato tramite voucher spesa. Potranno beneficiare di questo aiuto i cittadini residenti a Castellanza che abbiano i seguenti requisiti: – avere un ISEE ordinario e/o corrente con valore uguale o inferiore a €. 10.000, avere un ISEE con un importo pari o inferiore a € 5.000,00 alla voce “patrimonio mobiliare del nucleo”;

– avere sul conto corrente o altro strumento finanziario, una giacenza pari o inferiore a € 5.000,00 – non essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza.

Alle persone che hanno diritto all’aiuto economico verranno consegnati dei voucher spesa da utilizzare negli esercizi commerciali indicati dal Servizio Politiche Sociali. I voucher avranno i seguenti valori: 100 euro per nuclei con un solo componente, 250 euro per nuclei fino a tre persone e 350 euro per nuclei di 4 o più persone

La misura di solidarietà alimentare, ha carattere straordinario e i contributi saranno riconosciuti fino ad esaurimento dei fondi, in base all’ordine di arrivo delle domande. L’avviso, che invitiamo a leggere con attenzione in tutte le sue parti, è pubblicato sul sito del Comune di Castellanza. All’avviso è allegata la domanda che può anche essere richiesta via mail.

La domanda dovrà essere inviata via mail a questo indirizzo: serv.sociali@comune.castellanza.va.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di impossibilità all’invio, la richiesta potrà essere presentata al Servizio Politiche Sociali in via Vittorio Veneto, 27 Castellanza dalle ore 11,00 alle ore 12,00 solo il mercoledì. “Abbiamo deciso di pubblicare questo bando che esaurisce il fondo di solidarietà stanziato dal Ministero per il nostro Comune, in prossimità del Natale – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali della Città di Castellanza, Cristina Borroni – per garantire alle famiglie in difficoltà

un aiuto che possa contribuire a vivere con maggiore serenità le prossime festività natalizie. Anche in questa occasione ci auguriamo di raggiungere tutte le persone che, pur avendone bisogno, faticano a chiedere aiuto”.