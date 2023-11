Oasi Zegna culla dello sci agonistico: a Bielmonte nasce “Ski Racing Center”,

All’interno di Oasi Zegna, sulle Alpi Biellesi, nasce Oasi Zegna Ski Racing Center, un innovativo centro sciistico progettato nella stazione montana di Bielmonte. Si tratta di un progetto ambizioso che si pone l’obiettivo di rendere la località una destinazione di riferimento per lo sci agonistico offrendo un ambiente ideale che unisce piste di alta qualità, professionisti dedicati, servizi di assistenza tecnica specializzati, ospitalità e non da ultimo la bellezza incontaminata della natura. Oasi Zegna Ski Racing Center vede il coinvolgimento di alcuni sponsor che hanno garantito il proprio supporto: Nordica, brand leader nell’attrezzatura per lo sci parte di Tecnica Group; Marcolin, azienda leader a livello mondiale nel settore eyewear, che per Zegna disegna, produce e distribuisce le collezioni di occhiali da vista e da sole; SanMartino2 di Novara, centro commerciale di riferimento del Piemonte e parte del Gruppo SCC; Lauretana, premium brand nel mondo del beverage grazie alla purezza della propria acqua che ha origine nel ghiacciaio del Monte Rosa.

Gildo Zegna ha dichiarato: “Con la nostra società di Famiglia investiamo a Bielmonte dal 1956. Ora con questo progetto, reso possibile anche grazie al supporto di prestigiosi sponsor, vogliamo portare nel nostro territorio i migliori sciatori al mondo. A loro saremo in grado di mettere a disposizione un’offerta personalizzata che si compone di piste, tecnici professionisti e hospitality”. “Sono molto legato affettivamente e professionalmente a questi luoghi – ha commentato Claudio Ravetto – che per me rappresentano la mia casa. Sono nato a Trivero e a Bielmonte ho mosso i primi passi da atleta. Da Direttore Tecnico della nazionale italiana di Sci Alpino, inoltre, ho allenato su queste piste i più forti sciatori italiani attratti dalle perfette condizioni tecniche e logistiche sia per lo slalom speciale sia per lo slalom gigante”.

La struttura all’interno della stazione di Bielmonte (1500 mt.), nel territorio biellese, offre 5 piste omologate dalla FIS, Federazione Internazionale Sci e Snowboard, un ampio parcheggio coperto proprio sotto la partenza degli impianti e servizi pensati per tutte le esigenze. Bielmonte offre agli sciatori più esperti, già da quando si allenava la Valanga Azzurra, piste per agonisti, e tecnici capaci di fornire assistenza e preparazione delle piste per gli atleti più esigenti.

In particolare, all’interno dell’Oasi Zegna Ski Racing Center sono presenti:

Pista Bielmonte: questa pista offre 3 linee di slalom speciale (SL) con una pendenza del 27% e un dislivello di 130 metri.

Pista Moncerchio: questa pista offre 2 linee di Slalom Gigante (GS) con una pendenza del 29% e un dislivello di 234 metri. Le piste nel corso degli ultimi anni sono state già apprezzate da numerosi sciatori professionisti appartenenti a diverse squadre nazionali, tra cui quella italiana, spagnola e svizzera.

Anche per la stagione 2023-2024 in Oasi Ski Racing Center sono attesi per stage di allenamento sciatori di primarie nazionali, Sci Club e Comitati Regionali attratti dalla qualità degli impianti e dai servizi a valore aggiunto offerti dal nuovo centro. Oasi Zegna Ski Racing Center può contare, inoltre, su un elevato livello di servizi hospitality: oltre 100 posti letto e 9 ristoranti garantiscono agli ospiti un’esperienza completa e di eccellenza ideale per le esigenze sportive.

Oasi Zegna ha radici che risalgono al 1993, quando è nata come estensione del “pensiero verde” di Ermenegildo Zegna. Oggi, il progetto abbraccia un’area estesa di circa 100 km”, che offre opportunità per il benessere, lo sport e l’intrattenimento, oltre a promuovere l’importanza del rispetto e della tutela degli habitat naturali. Per il suo impegno nei confronti dell’ambiente e delle comunità locali, Oasi Zegna ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il patrocinio del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano nel 2014, il Marchio di Qualità dalla Federazione Svizzera del Turismo nel 2016 e il prestigioso riconoscimento FSC® per la gestione forestale e i servizi ecosistemici nel 2022.