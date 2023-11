Obiettivo Comune in corso Italia fa il punto sulla petizione per l’ospedale di Gallarate

Sabato 25 novembre 2023 alle 11 la lista civica Obiettivo Comune Gallarate fa il punto sulla mobilitazione (attraverso una petizione) per l’ospedale Sant’Antonio Abate.

Lo fa con un ritrovo pubblico, “come sempre nello spazio esterno gentilmente concesso dalla Pasticceria Bianchi centro dove, come noto, per tutta l’estate abbiamo raccolto le firme per la petizione in difesa del Sant’Antonio Abate”.

“Sarà anche l’occasione, per chi lo vorrà, di bere un caffè insieme e di fare quattro chiacchiere sulla città e, volendo, aderire alla neonata Associazione Obiettivo Comune Gallarate che come finalità si propone di costruire una forte e libera aggregazione civica locale per portare le istanze dei cittadini all’attenzione del palazzo come da due anni a questa parte”.