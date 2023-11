Oltre 1 milione di visitatori e 20 milioni di fatturato nella stagione turistica delle Terre Borromeo sul Lago Maggiore

Oltre 1 milione di visitatori nella stagione 2023 per le destinazioni Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Isola Bella, Isola Madre, Parco Pallavicino e Rocca di Angera hanno registrato un risultato senza precedenti relativo agli ingressi, cresciuti dell’11,63% rispetto allo scorso anno. La stagione, iniziata lo scorso marzo e conclusa il 5 novembre, riprenderà il 16 marzo 2024 (Foto: Mirko Costantini).

Analizzando nel dettaglio i dati, si evidenzia per ognuna delle destinazioni un aumento dei visitatori entrati su base annua. Come da tradizione, Isola Bella traina l’importante risultato e incide per il 53% sul dato complessivo degli ingressi. Segue l’Isola Madre (30% circa), Parco Pallavicino (12% circa) e Rocca di Angera (7,5%) che tra i diversi siti museali mostra la crescita maggiore rispetto al 2022, pari al 14,30%.

Per quanto riguarda la tipologia di turisti, aumenta il segmento individuale (8%) e ancor più quello organizzato (25%), suddiviso tra scuole (48,7%) e gruppi (22,7%). Il turismo estero è preponderante e torna ai livelli pre-pandemia: il 65% degli ingressi nelle destinazioni Terre Borromeo è rappresentato da visitatori stranieri, per la maggior parte tedeschi e francesi (74%).

A contribuire al raggiungimento di questi risultati anche alcuni prestigiosi eventi organizzati nel corso della stagione, che hanno portato l’intero territorio ad una esposizione di rilievo mondiale: sull’Isola Bella per la prima volta nella sua storia è andata in scena una sfilata di moda con la presentazione della collezione Cruise 2024 di Louis Vuitton. L’isola si è così trasformata nel palcoscenico di una delle maison più eccellenti al mondo. Sul versante lombardo del Lago Maggiore, la dimensione internazionale è entrata nelle sale storiche dell’Ala Scaligera alla Rocca di Angera con la mostra d’arte contemporanea “Oltre il buio” a cura della Galleria Franco Noero. Le opere di 15 artisti hanno raccontato e celebrato il divenire della luce sin dalle origini dell’umanità.

In termini di fatturato, Terre Borromeo registra nella stagione 2023 oltre 20 milioni di euro, con una crescita del 24% rispetto allo scorso anno. Gli ingressi incidono per il 70% sul dato economico. A questi si sommano i servizi legati alle esperienze shopping e food che ammontano al 16% circa. Nell’ambito delle esperienze Terre Borromeo, il trend positivo si registra anche per il Mottarone Adventure Park con un fatturato in aumento del 19% sul 2022 e una significativa impennata delle entrate derivanti dal noleggio di e-bike e biciclette (+94%).