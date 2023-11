Omicidio di Turbigo. Condannato a 17 anni e 4 mesi all’uomo che sparò a Emanuel Rroku

Per l’omicidio di Emmanuel Rroku la Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio ha condannato Rigels Gjinaj alla pena di 17 anni e 4 mesi. La corte presieduta dal giudice Rossella Ferrrazzi (Marco Montanari a latere) ha escluso l’aggravante dei futili motivi e la recidiva, riducendo di un terzo la pena.

Il pubblico ministero Ciro Caramore aveva chiesto l’ergastolo per l’albanese che la sera del 16 settembre del 2022 aveva sparato al connazionale al culmine di una rissa scoppiata davanti ad un bar di via Allea dove la vittima, insieme ad alcuni amici e parenti, era intervenuto per fermare un uomo che stava maltrattando la compagna in pubblico.

Il difensore Antonio Buondonno aveva chiesto, invece, la condanna per eccesso colposo di legittima difesa sostenendo che il suo cliente avesse sparato dei colpi a terra e solo un colpo verso la vittima quando questo, insieme agli amici, gli si era avventato addosso con l’intento di disarmarlo.

Per cinque dei testimoni della difesa il tribunale ha disposto l’invio degli atti in procura per falsa testimonianza.