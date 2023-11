Open day al liceo Sereni di Luino che presenta il percorso con curvatura sanitaria

Sabato 11 novembre alle 14.30 alle 17.30 open day per li Liceo Sereni di Luino, mentre la sede distaccata di Laveno presenterà la sua offerta venerdì 10 dalle 18.30 alle 21.30

Novità del prossimo anno scolastico è il percorso scientifico opzione scienze applicate con curvatura. La curvatura sanitaria offre l’opportunità, in orario curricolare, di affrontare alcuni argomenti utili per i successivi studi in ambito biomedico/sanitario, con approfondimenti e percorsi dedicati, all’interno dei programmi delle singole discipline.

Articolazione degli insegnamenti nella curvatura sanitaria

Primo biennio:

Scienze Naturali:

Scienza dell’alimentazione, Anatomia del corpo umano

Fisica: Elementi di Biomeccanica

Storia: la medicina nell’età antica e Medievale

Scienze Motorie: la percezione del corpo; grandezze fisiche e movimento umano

Secondo Triennio:

Fisica e Bioingegneria: Strumentazione biomedica;

Analisi dei segnali, immagini; Biosensori e robotica medica

Filosofia: Bioetica; Neuroscienze

Scienze Motorie: Teoria e metodologia dell’allenamento; Rapporto tra sport e tecnologia ( anche nella disabilità); Medicina dello Sport.