Open di Lombardia a Gerenzano, ottima prestazione per il Deaishin Karate Do Varese

Ottima prestazione domenica 12 novembre a Gerenzano per gli atleti del Deaishin Karate Do del Maestro Flavia Uboldi all’Open di Lombardia Oipes Pgs.

La gara, di altissimo livello tecnico, e alla quale era presente anche il Vice Presidente Regionale Karate Fijlkam Michele Austoni, ha visto risultati ottimi per gli atleti varesini, sia nel Kata individuale, sia a squadre.

In cassaforte sono entrate tre medaglie d’oro, di cui due nel Kata individuale (Alfredo Ciriello e Margherita Oliva) e una nel Kata a squadre (Lisa Carletti, Maya Muratore e Beatrice Pugliano), tre medaglie d’argento di cui due nel Kata individuale (Lisa Carletti e Beatrice Pugliano) e una nel Kata a squadre (Filippo Cantone, Federico Miggiano e Beatrice Pugliano), 4 medaglie di bronzo di cui tre nel Kata individuale (Lorenzo Guernieri, Federico Miggiano e Maya Muratore) e una nel kata a squadre (Alfredo Ciriello, Margherita Oliva e Chiara Zanzi). E’ proprio grazie a questi risultati che, pur in pochi rispetto alle rappresentanze delle altre società presenti, i varesini sono riusciti ad arrivare al 12esimo posto nella classifica a punti delle società che complessivamente presenti erano 74, con più di 870 atleti in gara.