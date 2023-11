Openjobmetis, serve una vittoria, ma l’attacco di Scafati fa paura

Con soli quattro punti all’attivo e appena due squadre alle spalle (Brindisi e Treviso: prima o poi si sbloccheranno) la Openjobmetis non ha altra scelta: deve battere la Givova Scafati, ospite domenica 19 alla Itelyum Arena (ore 17) che si preannuncia esaurita o quasi anche in questa occasione.

Tra il dire e il fare però, c’è di mezzo una formazione guidata dalla grande esperienza di Pino Sacripanti che nelle prime sette gare di campionato viaggia a 90 punti di media. L’attacco è il più prolifico della LBA e la storia recente spiega come i gialloblu campani siano una brutta gatta da pelare: nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro vittorie (unico KO a Cremona), l’ultima delle quali in casa contro Milano.

Un successo in cui è stato decisivo un ex dell’Olimpia, ovvero Alessandro Gentile, che anche a Varese vestirà gli stessi panni. Tra “Alegent” e Masnago il feeling non è mai scoccato del tutto anche perché la sua esperienza è coincisa con un periodo burrascoso, terminato con l’esonero di Vertemati e la rivoluzione del quintetto biancorosso. L’ala di Maddaloni, risolto il brutto infortunio domestico occorsogli nell’estate 2022 (restò ferito dopo il crollo di un balconcino mentre era in vacanza) è diventato papà e con Scafati sta segnando 7 punti con 4,6 rimbalzi a partita.

La squadra di Sacripanti però può offrire un comparto offensivo molto pericoloso con ben 6 uomini in doppia cifra di media. Tra loro il “mezzo lungo” Pinkins e soprattutto un reparto esterni che può contare sull’eterno David Logan, sull’ex sassarese Robinson e su un italiano poco noto ma decisamente vivace come Riccardo Rossato. Insomma una squadra con una trazione esterna di gran qualità che però non è così solida in difesa (anche se Varese fa ancora peggio) né sotto i tabelloni.

Per il match con la Givova, Tom Bialaszewski tornerà ad avere a disposizione Willie Cauley-Stein che aveva saltato il blitz vincente di coppa in Germania: l’unica assenza è quindi quella di Matteo Librizzi a causa della lussazione alla spalla rimediata con il Keravnos. La presenza di “Professor Trill” può aiutare proprio in quegli ambiti (lavoro a rimbalzo, capacità di aprire il gioco da post alto) che possono dare un grande contributo alla Openjobmetis, sperando di vedere il pivot più aggressivo che in passato. Le fortune di Varese passano anche dalla sua pericolosità offensiva, ma fino a oggi Cauley-Stein non è stato abbastanza incisivo (al netto di assistenze non così celestiali da parte degli esterni). Il tempo, però, inizia a stringere: Scafati o non Scafati, la classifica va mossa.

