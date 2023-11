Openjobmetis tra Tbilisi e Brescia. Legovich: “Servirà tutta la nostra energia”

La Openjobmetis è rientrata giovedì dalla lunga e complicata trasferta di Tbilisi trovando una sorpresa: la società ha approntato una festa per il Giorno del Ringraziamento, appuntamento molto sentito dal clan americano, con tanto di tacchino cucinato appositamente. Un momento di relax che precede la durissima trasferta di Brescia prevista per domenica 26 novembre (18,15).

«Gli ultimi dieci giorni sono stati molto importanti perché abbiamo raggiunto tre vittorie consecutive in scontri fondamentali sia in campionato che in FIBA Europe Cup – spiega Marco Legovich, vice di Tom Bialaszewski sulla panchina biancorossa – Purtroppo abbiamo subìto l’infortunio di Sean McDermott, però la squadra è stata brava a reagire, a compattarsi, a stare insieme, anche grazie al contributo di Sean stesso che, nonostante l’infortunio, ha preso un rimbalzo nel finale di partita contro Scafati che è stato fondamentale».

Legovich, che ha 31 anni ed è originario di Trieste, torna brevemente sull’esperienza in Georgia: «Dovevamo vincere a Tbilisi e lo abbiamo fatto; siamo riusciti a passare al turno successivo e siamo molto contenti. Ora ci aspetta un secondo round che sarà sicuramente più competitivo ed interessante, composto da squadre con le quali dovremo confrontarci fin da subito come Chemnitz che è prima in Germania quindi per noi sarà un’altra opportunità per crescere».

All’orizzonte però un impegno proibitivo, quello del PalaLeonessa contro una Germani seconda in LBA dopo la sconfitta nel match al vertice con Bologna di lunedì scorso. «Domenica affronteremo una squadra profonda, forte, fisica ed aggressiva come Brescia che ha perso solo nel finale contro la Segafredo. Ci aspetta una gara dura dove dovremo essere bravi a mettere in campo tutte le energie che abbiamo da spendere in questo momento per tenere il passo a livello di energia e fisicità e poi esprimere sul campo il nostro gioco fatto di transizione, corsa, aggressività nell’attaccare l’area, tutte cose che ci aprono i tiri da tre punti. La Germani è una squadra completa che esprime una pallacanestro corale con molti interpreti che possono essere protagonisti all’interno della partita».

Parlando della Germani, Legovich conclude: «Una squadra equilibrata che risulta essere una delle migliori difese ma anche uno dei migliori attacchi del campionato, allenata benissimo da un coach per cui ho grande stima come Alessandro Magro. Sarà una partita molto difficile in cui dovremo essere bravi a fronteggiare la loro fisicità provando ad imporre il nostro gioco anche in trasferta, anche contro una squadra che ha dimostrato di giocarsela fino all’ultimo contro la prima in classifica».