Openjobmetis Varese – Banco Sardegna Sassari, la partita in diretta

Dopo la vittoria in coppa su Tbilisi, la Openjobmetis Varese prova a ripetersi in campionato: domenica 5 novembre i biancorossi ospitano un’altra squadra in difficoltà, il Banco Sardegna Sassari. Si gioca dalle 19 alla Itelyum Arena e la partita sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il consueto liveblog. #DirettaVN è offerta da Finazzi Serramenti e Confident e si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.